https://sputnik-georgia.ru/20221124/lunnyy-kalendar-na-dekabr-2022-blagopriyatnye-dni-272437940.html

Лунный календарь на декабрь 2022: благоприятные дни

Лунный календарь на декабрь 2022: благоприятные дни

Лунный календарь, один из древнейших на Земле, и в наши дни помогает людям в планировании и организации жизни

2022-11-24T16:27+0400

2022-11-24T16:27+0400

2022-11-24T16:27+0400

лунный календарь

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0b/271231087_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4dc74934ee714f4c0387d15692cd5983.jpg

Какие дни по лунному календарю благоприятны в декабре 2022 года для свадьбы, ремонта, начала бизнеса, отдыха или любой другой деятельности, читайте на Sputnik Грузия.Благоприятные дни в декабреБлагоприятные дни для свадьбы и венчания в декабре – 2, 3, 8, 9, 13, 19 и 20 числа. Неблагоприятные – 1, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 18 и 22 декабря. Остальные дни в декабре по лунному календарю для венчания и свадьбы – нейтральны.Самые удачные дни для новых начинаний – 2, 6, 12 и 20 декабря. Начинать что-либо новое благоприятно по лунному календарю и 13, 17 декабря. А вот 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 и 22 декабря от любых начинаний лучше отказаться.Для бизнеса самые благоприятные дни – 2, 5, 6, 12, 13, 17, 20 и 21 декабря. Лунный календарь не рекомендует заниматься бизнес-деятельностью 1, 3, 4, 7, 10, 15, 19, 22 и 23 декабря.Тем, кто хочет сменить в декабре место работы, лунный календарь рекомендует сделать это 2, 6, 12, 13, 17 и 20 числа. Благоприятны также 3, 9 и 21 декабря. А вот 1, 4, 5, 8, 11, 14, 18, 19 и 22 декабря от радикальных перемен лучше воздержаться.Операции с недвижимостью, покупку (обмен, аренду и продажу) по лунному календарю благоприятно проводить 2, 6, 9, 12, 13, 17, 18 и 21 декабря. А 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 19 и 22 декабря от любых операций с недвижимостью лучше воздержаться.Для денежных операций самые благоприятные дни в декабре – 2, 5, 6, 9, 12, 13, 17, 20 и 21 декабря. А 1, 3, 4, 7, 10 и 22 декабря от любых денежных операций лучше отказаться.Научной деятельностью в декабре по лунному календарю благоприятно заниматься 2, 3, 6, 11, 12, 14 и 21 числа. Неблагоприятные дни – 4, 5 и 22 декабря.Творчеством в декабре лунный календарь не рекомендует заниматься 4, 15 и 22 числа. Все остальные дни в декабре благоприятны для занятий творческой деятельностью.Лунный календарь советует отдохнуть от уборки, ремонта и других домашних дел 4, 5 и 9 декабря. Остальные дни в декабре благоприятны для проведения любых домашних дел.Самые благоприятные дни для путешествий и поездок – 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 20 декабря. Лунный календарь советует отложить любые поездки 2, 4, 5, 7, 14, 17, 18, 19, 22 и 23 декабря.Для отдыха по лунному календарю благоприятные дни – 2, 3, 48, 9, 13, 18 и 23 декабря, а 6, 12, 15, 17 и 19 декабря от отдыха желательно отказаться.Единственный неблагоприятный день по лунному календарю как для работы в огороде и саду, так и с комнатными растениями – это 23 декабря. Лунный календарь рекомендует в этот день лишь удалить лишние части растения.Лунный календарь рекомендует свести физические нагрузки до минимума только 11 декабря. В этот день желательно пассивно отдыхать и спокойно гулять. Все остальные дни в декабре предрасполагают к физическим нагрузкам.По лунному календарю спорить и выяснять отношения в декабре можно 3, 13, 14, 20 и 21 декабря. В остальные дни декабря выпускать пар или устраивать разборки, нежелательно.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

лунный календарь на декабрь 2022: благоприятные дни