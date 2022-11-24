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"Надо остановить кровопролитие" – Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине
"Надо остановить кровопролитие" – Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине
Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, считает беларусский лидер 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T08:01+0400
2022-11-24T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о мире.Глава белорусского государства принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.Лукашенко сравнил события на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все большее количество стран и создает все новые проблемы. "Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой", - отметил президент Беларуси.Лукашенко напомнил, что Беларусь постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, александр лукашенко, украина, ереван, беларусь, одкб, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, политика, александр лукашенко, украина, ереван, беларусь, одкб, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Надо остановить кровопролитие" – Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине
08:01 24.11.2022 (обновлено: 09:19 24.11.2022)
Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, считает беларусский лидер
ТБИЛИСИ, 24 ноя - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о мире.
Глава белорусского государства принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, передает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?" - сказал Лукашенко.
Лукашенко сравнил события на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все большее количество стран и создает все новые проблемы.
"Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой", - отметил президент Беларуси.
Лукашенко напомнил, что Беларусь постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе.