https://sputnik-georgia.ru/20221124/nado--ostanovit-krovoprolitie---lukashenko-prizval-nachat-mirnye-peregovory-po-ukraine-272422371.html

"Надо остановить кровопролитие" – Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине

"Надо остановить кровопролитие" – Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине

Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, считает беларусский лидер 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T08:01+0400

2022-11-24T08:01+0400

2022-11-24T09:19+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 24 ноя - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о мире.Глава белорусского государства принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.Лукашенко сравнил события на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все большее количество стран и создает все новые проблемы. "Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой", - отметил президент Беларуси.Лукашенко напомнил, что Беларусь постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, новости, политика, александр лукашенко, украина, ереван, беларусь, одкб, обострение ситуации вокруг украины 2022