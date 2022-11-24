https://sputnik-georgia.ru/20221124/ne-ta-dzhordzhiya-272432641.html

Не та Джорджия...

Не та Джорджия...

Грузия вновь оказалась в забавной ситуации из-за своего англоязычного названия Джорджия, которое часто ассоциируется с одноименным американским штатом 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T12:42+0400

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Дело в том, что 19 ноября грузинские регбисты одержали историческую победу – в упорной борьбе в Кардиффе спортсмены из Грузии одолели команду Уэльса 13:12. Однако мировое спортивное сообщество поспешило отправлять поздравления не Грузии, а Союзу регби американского штата Джорджия.Американским регбистам даже пришлось опубликовать пост, в котором объясняется, что они не побеждали Уэльс 19 ноября."Пока мы получаем поздравления, должны отметить, что мы являемся Союзом регби штата Джорджия, США, и мы не выиграли у Уэльса. Однако спасибо! Мы поздравляем грузинский народ с этой исторической победой", – говорится в заявлении Союза регби штата Джорджия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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