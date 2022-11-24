https://sputnik-georgia.ru/20221124/poboi-i-seksualnyy-kontakt-s-podrostkom-v-gruzii--podozrevaemym-predyavleny-obvineniya-272448247.html

Побои и сексуальный контакт с подростком в Грузии – подозреваемым предъявлены обвинения

Побои и сексуальный контакт с подростком в Грузии – подозреваемым предъявлены обвинения

Мужчина избил несовершеннолетнюю дочь и пригрозил убить ее за того, что она поздно вернулась домой 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T21:34+0400

2022-11-24T21:34+0400

2022-11-24T21:34+0400

грузия

новости

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батумский городской суд

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения отцу 14-летней девочки за нанесение ей побоев и угрозы, а также мужчине, который вступил с ней в сексуальный контакт.По данным следствия, 19 ноября в районе Хелвачаури мужчина избил несовершеннолетнюю дочь и пригрозил убить ее за того, что она поздно вернулась домой.В ходе следствия было установлено, что на следующий день, 20 ноября, второй обвиняемый вступил в сексуальный контакт с несовершеннолетней.Ввиду того, что обвиняемый отказывается идти в правоохранительные органы, обвинения ему были предъявлены заочно по статье "проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста", говорится в заявлении прокуратуры.Прокуратура намерена обратиться в Батумский городской суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения.Что касается отца пострадавшей, полиция задержала его 21 ноября. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК Грузии – насилие и угроза в отношении несовершеннолетнего члена семьи.Кроме того, суд уже отправил его под арест на время следствия. Расследование уголовного дела продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, батумский городской суд, генеральная прокуратура грузии