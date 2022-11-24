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Погода в Грузии ухудшится
Погода в Грузии ухудшится
Ожидаемые сильные осадки могут вызвать наводнения, предупреждают специалисты 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T18:38+0400
2022-11-24T18:38+0400
2022-11-24T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают, что со второй половины 26 ноября погода на территории страны ухудшится, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Так, по прогнозам синоптиков, до конца дня 27 ноября в Грузии (особенно в западной части страны) ожидаются дождь, сильный ветер, а в высокогорных регионах - снег.Синоптики прогнозируют 3-5 балльный шторм на море. Специалисты предупреждают, что ожидаемые сильные осадки могут повысить уровень воды в реках Западной Грузии, а в горных зонах вызвать оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, западная грузия, sputnik, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, западная грузия, sputnik, национальное агентство окружающей среды
Погода в Грузии ухудшится
Ожидаемые сильные осадки могут вызвать наводнения, предупреждают специалисты
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают, что со второй половины 26 ноября погода на территории страны ухудшится, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Так, по прогнозам синоптиков, до конца дня 27 ноября в Грузии (особенно в западной части страны) ожидаются дождь, сильный ветер, а в высокогорных регионах - снег.
Синоптики прогнозируют 3-5 балльный шторм на море. Специалисты предупреждают, что ожидаемые сильные осадки могут повысить уровень воды в реках Западной Грузии, а в горных зонах вызвать оползневые процессы.