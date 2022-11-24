https://sputnik-georgia.ru/20221124/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-272434795.html
Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T12:28+0400
2022-11-24T12:28+0400
2022-11-24T15:46+0400
мультимедиа
мид рф
мария захарова
видео
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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мультимедиа, мид рф, мария захарова, видео, видео
Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
12:28 24.11.2022 (обновлено: 15:46 24.11.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.