https://sputnik-georgia.ru/20221124/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-272434795.html

Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 24.11.2022, Sputnik Грузия

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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.

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