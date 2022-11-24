https://sputnik-georgia.ru/20221124/samim-smeshno-evropa-predlozhila-kartonnyy-potolok-na-gaz-272442543.html

Самим смешно: Европа предложила "картонный" потолок на газ

Самим смешно: Европа предложила "картонный" потолок на газ

Евросоюз упорно пытается согласовать ценовые лимиты на российские ресурсы. С одной стороны, нужно лишить Москву доходов, с другой — самим не остаться без... 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T16:06+0400

2022-11-24T16:06+0400

2022-11-24T16:06+0400

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Итоговое решение Еврокомиссии удивило всех: потолок оказался настолько высоким, что одни возмутились, а другие — смеются, пишет автор РИА Новости Наталья Дембинская. Верхний пределОб ограничении цен лидеры западных стран договорились еще в июне на саммите G7. С декабря вступают в силу лимиты для нефти, с февраля — для нефтепродуктов. По газу еще неясно.Но Еврокомиссия уже предложила: максимум — 275 евро за МВт·ч на виртуальном хабе Title Transfer Facility (TTF).Документ уточняет, что механизм запускается при одновременном выполнении двух условий. Первое: расчетная цена деривата TTF на месяц вперед превышает 275 евро за МВт·ч в течение двух недель. Второе: данный показатель выше базовой цены сжиженного природного газа на протяжении десяти торговых дней подряд в течение двух недель.Это означает лимит примерно в 3000 долларов за 1000 кубометров газа по контракту на месяц вперед."Это ерунда"Такое "вымученное" решение вызвало шквал критики: потолок более чем в два раза превышает текущие цены, хотя и ниже летних пиков."Это шутка. Это никому не принесет никакой пользы даже при экстремальном сценарии, случившемся в августе. Чушь, а не ограничение", — возмутилась старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпетра.В августе котировки на лондонской бирже ICE подскочили до 300 евро за МВт·ч после прекращения поставок по "Северному потоку". Но продержались там всего неделю.В Германии объяснили: "декоративный потолок" — это политический шаг, необходимый, чтобы ослабить разногласия. То есть Брюссель отреагировал и на требования регулировать цены, и на призывы не вмешиваться в рыночную систему.За потолок — как минимум 15 стран ЕС, включая Испанию и Грецию. Расчет на то, чтобы снизить цены для потребителей в зимнее время и избежать социальных волнений. Германия, Нидерланды и Дания, наоборот, полагают, что ограничения приведут лишь к увеличению потребления газа, а трейдеры займутся перепродажей."Жест отчаяния"Есть и другая, более веская причина: газовая зависимость от России слишком сильна. Нужно "принять меры", чтобы защитить предприятия и домохозяйства от роста цен на энергоресурсы, но и не лишиться газа вообще."Политический характер решения очевиден: власти Европейского союза хотят оставить себе пространство для маневра в отношениях с США и Россией. С другой стороны, это жест отчаяния: чиновники в Брюсселе отчетливо понимают тщетность попыток продавить Россию санкциями", — добавляет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.С уже накопленными запасами голубого топлива и американским СПГ зиму худо-бедно европейцы переживут. Но очередное обострение с Москвой в нынешней ситуации им совсем ни к чему.Ни жарко ни холодноРоссии такая бутафория едва ли доставит проблем.В Европе, судя по всему, постепенно понимают, что никаким потолком ситуацию не изменишь: газ в любом случае придется покупать по рыночным ценам.С нефтью пока еще ломают голову. По данным Bloomberg, обсуждают 65-70 долларов за баррель. Но и тут рискуют прогадать: лимит соответствует средним историческим значениям. А поскольку Россия уже продает с дисконтом, подобные ограничения на торговлю практически не повлияют.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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