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Центральный банк Турции снизил учетную ставку до 9%
Центральный банк Турции снизил учетную ставку до 9%
Центральный банк Турции продолжает курс, объявленный президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T22:19+0400
2022-11-24T22:19+0400
2022-11-24T22:19+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя - Sputnik. Центральный банк Турции в четверг принял решение снизить учетную ставку до 9% годовых с прежних 10,5%,Центробанк Турции в текущем году долгое время держал ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослаблялась: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, а в конце февраля уже 14 лир, то сейчас превысил 18,6 лиры. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в октябре до 85,51%.Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 октября заявил, что процентная ставка в стране будет и дальше снижаться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, реджеп тайип эрдоган, турция
в мире, новости, экономика, реджеп тайип эрдоган, турция
Центральный банк Турции снизил учетную ставку до 9%
Центральный банк Турции продолжает курс, объявленный президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом
ТБИЛИСИ, 24 ноя - Sputnik. Центральный банк Турции в четверг принял решение снизить учетную ставку до 9% годовых с прежних 10,5%,
"Комитет монетарной политики решил снизить ставку на аукционах недельного репо на уровне с 10,5% до 9%", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте
ЦБ.
Центробанк Турции в текущем году долгое время держал ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослаблялась: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, а в конце февраля уже 14 лир, то сейчас превысил 18,6 лиры. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в октябре до 85,51%.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 октября заявил, что процентная ставка в стране будет и дальше снижаться.