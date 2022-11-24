https://sputnik-georgia.ru/20221124/tsentralnyy-bank-turtsii-snizil-uchetnuyu-stavku-do-9-272449644.html

Центральный банк Турции снизил учетную ставку до 9%

Центральный банк Турции снизил учетную ставку до 9%

Центральный банк Турции продолжает курс, объявленный президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом 24.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя - Sputnik. Центральный банк Турции в четверг принял решение снизить учетную ставку до 9% годовых с прежних 10,5%,Центробанк Турции в текущем году долгое время держал ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослаблялась: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, а в конце февраля уже 14 лир, то сейчас превысил 18,6 лиры. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в октябре до 85,51%.Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 октября заявил, что процентная ставка в стране будет и дальше снижаться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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