https://sputnik-georgia.ru/20221124/v-gruzii-razdelyat-yuridicheskie-litsa-publichnogo-prava-na-kategorii---272423000.html

В Грузии разделят юридические лица публичного права на категории

В Грузии разделят юридические лица публичного права на категории

Делиться юридические лица публичного права будут на шесть категорий 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя - Sputnik. В парламент Грузии поступит проект поправок в закон "О юридических лицах публичного права", которые подразумевают разделение всех подобных компаний на категории. Как утверждает правительство Грузии, являющееся инициатором проекта, разделение на категории является частью новой реформы, которая определит жесткие критерии для каждой из категории и тем самым отрегулирует функции подобных компаний. Согласно поправкам, юридическое лицо публичного права (ЮЛПП) – это учреждение, созданное нормативным актом органа государственной власти или исполнительным органом автономной республик, организационно обособленное от органов законодательной и государственной власти, самостоятельно осуществляющее государственную, общественную, образовательную, культурную и иную общественную деятельность под контролем государства. При этом делиться юридические лица публичного права будут на шесть категорий: корпорация публичного права, независимое, межотраслевое, отраслевое, предоставляющее услуги и общественное. Согласно поправкам, корпорацией публичного права будет считаться учреждение, основанное на принципе членства. Независимое юридическое лицо публичного права будет выполнять публично-правовые полномочия, которые не подразумевают осуществления законодательной, исполнительной или судебной власти, но касаются государственного контроля и надзора или общественного вещания. Межотраслевым юридическим лицом публичного права будет считаться учреждение, полномочия которого касаются компетенции исполнительной власти, но не полномочий конкретного органа государственного управления. Отраслевым ЮЛПП будет считаться учреждение, создаваемое на основании закона или постановлением государственного органа, которое осуществляет полномочия, контроль над которыми по закону полностью принадлежит органу, издавшему постановление. А вот предоставляющим услуги юридическим лицом публичного права станет учреждение, которое предоставляет услуги, которые должны контролировать государственные органы. Общественным ЮЛПП будет учреждение, осуществляющее общественную, образовательную, культурную, научную, исследовательскую или спортивную деятельность. Делить юридические лица публичного права на категории будет лично правительство Грузии специальным постановлением после принятия закона в трех чтениях. Форма юридического лица публичного права – весьма распространена в Грузии, только грузинские законы предполагают создание 66 подобных учреждений, помимо того ЮЛПП созданы правительством и местными властями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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