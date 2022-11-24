https://sputnik-georgia.ru/20221124/v-sile-naroda-nazvali-tri-sily-kotorye-vedut-gibridnuyu-voynu-protiv-gruzii-272421929.html

В "Силе народа" назвали три силы, которые ведут гибридную войну против Грузии

В "Силе народа" назвали три силы, которые ведут гибридную войну против Грузии

Главное желание всех трех сил – ввязать Грузию в войну, считают в НПО 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Против Грузии ведут гибридную войну три силы: партия "Европейская народная партия", входящая в Еропарламент, ряд американских чиновников, а также правительство Украины, заявил представитель НПО "Сила Народа" Ираклий Кадагидзе.При этом он отметил, что главное желание всех трех сил – ввязать Грузию в войну.По словам Кадагидзе, первая такая сила – это депутат Европарламента Анна Фотига и "Европейская народная партия", которая является заявленным партнером крупнейшей оппозиционной партии "Единое Национальное движение". Вторая – это бывшие или нынешние чиновники США , а третья – правительство Украины, которое прямо и открыто не раз обвиняло Грузию в обходе антироссийских санкций.Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Это, по его словам, очень помогло бы Украине.Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране, и недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы не пытался втянуть стану в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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