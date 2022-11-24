https://sputnik-georgia.ru/20221124/vavilov-vopros-mikrochipov-ostanovit-kitayskuyu-operatsiyu-na-tayvane-272425338.html

Вавилов: вопрос микрочипов остановит китайскую операцию на Тайване?

Вавилов: вопрос микрочипов остановит китайскую операцию на Тайване?

Смотрите в видео, как Тайвань и США могут использовать опыт провокаций на Украине и почему Азия остается приоритетным рынком энергоресурсов, несмотря на... 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T15:47+0400

2022-11-24T15:47+0400

2022-11-24T15:47+0400

мультимедиа

видео

китай

тайвань

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/18/272425178_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9565365adaecf413e4b4637e614089d7.jpg

Китайский лидер Си Цзиньпин встретился на форуме АТЭС с основателем тайваньского чипового гиганта TSMC Моррисом Чангом, что вызвало разговоры о возможном решении Китая отказаться от проведения операции по возвращению Тайваня.С такой трактовкой не согласен китаевед-публицист Николай Вавилов. Как Китай собирается решить проблему с поставками на мировой рынок микроэлектроники в случае начала операции? Как Тайвань и США могут использовать опыт провокаций на Украине в этом конфликте? Почему Азия остается приоритетным рынком энергоресурсов, несмотря на ситуацию в Европе? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

китай

тайвань

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, китай, тайвань, видео, си цзиньпин