https://sputnik-georgia.ru/20221124/vavilov-vopros-mikrochipov-ostanovit-kitayskuyu-operatsiyu-na-tayvane-272425338.html
Вавилов: вопрос микрочипов остановит китайскую операцию на Тайване?
Вавилов: вопрос микрочипов остановит китайскую операцию на Тайване?
Смотрите в видео, как Тайвань и США могут использовать опыт провокаций на Украине и почему Азия остается приоритетным рынком энергоресурсов, несмотря на... 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T15:47+0400
2022-11-24T15:47+0400
2022-11-24T15:47+0400
мультимедиа
видео
китай
тайвань
си цзиньпин
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Китайский лидер Си Цзиньпин встретился на форуме АТЭС с основателем тайваньского чипового гиганта TSMC Моррисом Чангом, что вызвало разговоры о возможном решении Китая отказаться от проведения операции по возвращению Тайваня.С такой трактовкой не согласен китаевед-публицист Николай Вавилов. Как Китай собирается решить проблему с поставками на мировой рынок микроэлектроники в случае начала операции? Как Тайвань и США могут использовать опыт провокаций на Украине в этом конфликте? Почему Азия остается приоритетным рынком энергоресурсов, несмотря на ситуацию в Европе? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, китай, тайвань, видео, си цзиньпин
мультимедиа, видео, китай, тайвань, видео, си цзиньпин
Вавилов: вопрос микрочипов остановит китайскую операцию на Тайване?
Смотрите в видео, как Тайвань и США могут использовать опыт провокаций на Украине и почему Азия остается приоритетным рынком энергоресурсов, несмотря на ситуацию в Европе
Китайский лидер Си Цзиньпин встретился на форуме АТЭС с основателем тайваньского чипового гиганта TSMC Моррисом Чангом, что вызвало разговоры о возможном решении Китая отказаться от проведения операции по возвращению Тайваня.
С такой трактовкой не согласен китаевед-публицист Николай Вавилов.
Как Китай собирается решить проблему с поставками на мировой рынок микроэлектроники в случае начала операции? Как Тайвань и США могут использовать опыт провокаций на Украине в этом конфликте? Почему Азия остается приоритетным рынком энергоресурсов, несмотря на ситуацию в Европе?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.