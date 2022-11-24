https://sputnik-georgia.ru/20221124/zhiteli-trekh-rayonov-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-pochti-na-sutki-272398144.html

Жители трех районов Тбилиси останутся без воды более чем на сутки

Жители трех районов Тбилиси останутся без воды более чем на сутки

Подача воды будет ограничена с 12:00 24 ноября до 18:00 25 ноября 24.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Подачу воды ограничат в трех районах Тбилиси в связи с необходимыми работами на насосной станции Бахтриони для стабильности водоснабжения, сообщает водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP).По информации компании, в связи с запланированными работами необходимо опорожнить магистральную сеть от воды, из-за чего подача воды будет ограничена с 12:00 24 ноября до 18:00 25 ноября.Воду временно отключат жителям следующих районов и улиц:Район Ваке-Сабуртало: части проспекта Чавчавадзе, улиц Мцхета, Кобулети, Кекелидзе, Табидзе, Цхведадзе, Барнова, Абашидзе, Палиашвили, Аракишвили, Рамишвили, Мосашвили, Бердзенишвили, Кавсадзе, Атени, Кипшидзе, Цкнети и прилегающих улиц.Также отключение коснется части проспектов Важа-Пшавела и Казбеги, улиц Пекина, Долидзе, Чиковани, Костава, Бочоришвили, Мгалоблишвил, Ташкента, Исакадзе, Гагарина, Шартава, Иосебидзе, Каландадзе, Ониашвили, Львова, Геловани, Схиртладзе, Земо Ведзиси, Мицкевича, Бахтриони, Тамарашвили и жителям прилегающих улиц.Без воды временно останутся часть жителей улицы Университетской, а также улиц Бенделиани, Парсадани, Аллеи Агмашенебели, Дигмис цкали, Ростевани и прилегающих улиц.Район Мтацминда-Крцаниси: улицы Залдастанишвили, Боцвадзе, Киачели, Човелидзе, Бакрадзе, Гогебашвли, Якоба Николадзе, Варазис хеви, Анджапаридзе, Чиаурели, Меликишвили, переулки Костава I-II, Медеи (Мзия) Джугели, Ларси, Рчеулишвили, Башалеишвили, Грибоедова, Руставели, Пурцеладзе, Александра Чавчавадзе, Мтацминда, Кипиани, Кикодзе, Бесика, Шевченко, Ингороква, Чонкадзе, Леонидзе, Лермонтова, Табидзе, Тархнишвили, Петриашвили, Читадзе, Табукашвили, Санапиро, Бросэ и прилегающие улицы, а также поселок Окрокана.Также без воды остануться жители улиц Пушкина, часть улицы Коте Апхази, улиц Иерусалима, Самгебро, Гвинис Агмарти, I-V переулков Ортачала, Або Тбилели и прилегающих к ней улиц.Район Дидубе-Чугурети: части улицы Марджанишвили, улиц Ушанги Чхеидзе, Проспект грузино-американской дружбы, часть улицы Белиашвили, Дисеви, Любляна и прилегающие улицы.Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. В ходе работ компания будет подавать воду населению цистернами до полного восстановления подачи воды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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