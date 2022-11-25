https://sputnik-georgia.ru/20221125/agroyarmarka-na-iskhode-oseni-proydet-v-tbilisi-272457288.html

"Агроярмарка на исходе осени" пройдет в Тбилиси

"Агроярмарка на исходе осени" пройдет в Тбилиси

Ярмарка приглашает тех, кто соскучился по настоящему вкусу овощей 25.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. "Агроярмарка на исходе осени" с натуральными грузинскими продуктами пройдет в столичном саду Дедаэна 26 и 27 ноября, говорится в сообщении организаторов.Мероприятие приглашает тех, кто соскучился по настоящему вкусу овощей, выращенных на огороде, а также по натуральным молочным продуктам, которые фермеры приготовили сами.Наряду с настоящими грузинскими продуктами, гости ярмарки познакомятся и с традициями особого приготовления того или иного продукта.Агроярмарка проводится при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Европейского Союза, в рамках инициативы под названием "Инновационный проект Европейского Союза для повышения конкурентоспособности частного сектора в Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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