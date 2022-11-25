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"Агроярмарка на исходе осени" пройдет в Тбилиси
"Агроярмарка на исходе осени" пройдет в Тбилиси
Ярмарка приглашает тех, кто соскучился по настоящему вкусу овощей 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T12:33+0400
2022-11-25T12:33+0400
2022-11-25T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. "Агроярмарка на исходе осени" с натуральными грузинскими продуктами пройдет в столичном саду Дедаэна 26 и 27 ноября, говорится в сообщении организаторов.Мероприятие приглашает тех, кто соскучился по настоящему вкусу овощей, выращенных на огороде, а также по натуральным молочным продуктам, которые фермеры приготовили сами.Наряду с настоящими грузинскими продуктами, гости ярмарки познакомятся и с традициями особого приготовления того или иного продукта.Агроярмарка проводится при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Европейского Союза, в рамках инициативы под названием "Инновационный проект Европейского Союза для повышения конкурентоспособности частного сектора в Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, анонсы
грузия, новости, экономика, тбилиси, анонсы
"Агроярмарка на исходе осени" пройдет в Тбилиси
Ярмарка приглашает тех, кто соскучился по настоящему вкусу овощей
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. "Агроярмарка на исходе осени" с натуральными грузинскими продуктами пройдет в столичном саду Дедаэна 26 и 27 ноября, говорится в сообщении организаторов.
Мероприятие приглашает тех, кто соскучился по настоящему вкусу овощей, выращенных на огороде, а также по натуральным молочным продуктам, которые фермеры приготовили сами.
Наряду с настоящими грузинскими продуктами, гости ярмарки познакомятся и с традициями особого приготовления того или иного продукта.
"Продукция, представленная на сельскохозяйственном рынке, отличается своим происхождением – историческими, культурными или территориальными особенностями. В этом причина и результат их уникальности", – говорят организаторы.
Агроярмарка проводится при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Европейского Союза, в рамках инициативы под названием "Инновационный проект Европейского Союза для повышения конкурентоспособности частного сектора в Грузии".