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Что мы едим? В Тбилиси уничтожили 1,4 тысячи килограммов просроченного мяса
Что мы едим? В Тбилиси уничтожили 1,4 тысячи килограммов просроченного мяса
На объекте также были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T17:32+0400
2022-11-25T17:32+0400
2022-11-25T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии выявили и уничтожили 1,4 тысячи килограммов непригодного мяса и мясопродуктов, сообщает пресс-служба ведомства.Агентство продовольствия приостановило право на деятельность компании "Коч холдинг", торговым названием которой является "Чвени касаби" ("Наш мясник" – ред.). Объект питания был расположен на улице Цинамдзгвришвили в центре Тбилиси.Во время проверки объекта инспекторы обнаружили 1,4 тысячи килограммов просроченного мяса, мясопродуктов (фарш, субпродукты). Инспекторы также нашли мясо без ветеринарных знаков. Кроме того, выяснилось, что забой скота осуществлялся в обход скотобойни.Данная продукция была уничтожена. На объекте также были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм. Бизнес-оператора оштрафовали на 5 тысяч лари (1,8 тысячи долларов).Объект сможет продолжить производственный процесс после того, как исправит условия и учтет замечания инспекторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Что мы едим? В Тбилиси уничтожили 1,4 тысячи килограммов просроченного мяса
На объекте также были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии выявили и уничтожили 1,4 тысячи килограммов непригодного мяса и мясопродуктов, сообщает пресс-служба ведомства.
Агентство продовольствия приостановило право на деятельность компании "Коч холдинг", торговым названием которой является "Чвени касаби" ("Наш мясник" – ред.). Объект питания был расположен на улице Цинамдзгвришвили в центре Тбилиси.
Во время проверки объекта инспекторы обнаружили 1,4 тысячи килограммов просроченного мяса, мясопродуктов (фарш, субпродукты). Инспекторы также нашли мясо без ветеринарных знаков. Кроме того, выяснилось, что забой скота осуществлялся в обход скотобойни.
Данная продукция была уничтожена. На объекте также были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм. Бизнес-оператора оштрафовали на 5 тысяч лари (1,8 тысячи долларов).
Объект сможет продолжить производственный процесс после того, как исправит условия и учтет замечания инспекторов.