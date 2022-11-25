https://sputnik-georgia.ru/20221125/chto-my-edim-v-tbilisi-unichtozhili-14-tysyachi-kilogrammov-prosrochennogo-myasa-272469627.html

Что мы едим? В Тбилиси уничтожили 1,4 тысячи килограммов просроченного мяса

Что мы едим? В Тбилиси уничтожили 1,4 тысячи килограммов просроченного мяса

На объекте также были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T17:32+0400

2022-11-25T17:32+0400

2022-11-25T17:32+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/09/248937319_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86a2df93986238965a382acc801538b0.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии выявили и уничтожили 1,4 тысячи килограммов непригодного мяса и мясопродуктов, сообщает пресс-служба ведомства.Агентство продовольствия приостановило право на деятельность компании "Коч холдинг", торговым названием которой является "Чвени касаби" ("Наш мясник" – ред.). Объект питания был расположен на улице Цинамдзгвришвили в центре Тбилиси.Во время проверки объекта инспекторы обнаружили 1,4 тысячи килограммов просроченного мяса, мясопродуктов (фарш, субпродукты). Инспекторы также нашли мясо без ветеринарных знаков. Кроме того, выяснилось, что забой скота осуществлялся в обход скотобойни.Данная продукция была уничтожена. На объекте также были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм. Бизнес-оператора оштрафовали на 5 тысяч лари (1,8 тысячи долларов).Объект сможет продолжить производственный процесс после того, как исправит условия и учтет замечания инспекторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси