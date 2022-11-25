https://sputnik-georgia.ru/20221125/chto-nelzya-delat-v-den-pamyati-ioanna-zlatousta-2022-narodnye-primety-272460244.html

Что нельзя делать в день памяти Иоанна Златоуста 2022: народные приметы

Что нельзя делать в день памяти Иоанна Златоуста 2022: народные приметы

Святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского - одного из трех вселенских учителей и святителей, православная церковь поминает 26 ноября 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T15:21+0400

2022-11-25T15:21+0400

2022-11-25T15:21+0400

справки

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Иоанн Златоуст - величайший христианский богословов, нравоучитель, апологет, гимнограф и библейский толкователь.Что нельзя делать на Иоанна Златоуста, а также о народных приметах этого дня, читайте в материале Sputnik Грузия.Что нельзя делатьВ день памяти Иоанна Златоуста нельзя принимать важные, судьбоносные решения – все попытки окажутся тщетными. Также нельзя менять планы - ситуация ухудшится.Нельзя заниматься рукодельем - шить нательное и постельное белье. Это плохая примета, предсказывающая неудачу как тем, кто будет их использовать, так и самой швее.Чтобы избежать наказания, нельзя в день памяти Иоанна Златоуста мошенничать, обманывать людей, брать или давать взятки и незаслуженные вознаграждения.Нельзя на Иоанна Златоуста болтать попусту, сплетничать или кого-то оговаривать – это плохая примета, сулящая болезни.Нельзя ругаться и ссорится, тем более с родными и близкими, чтобы ваши молитвы и просьбы, обращенные к Иоанну Златоусту, были услышаны.Народные приметыПо народным приметам, ожидается потепление, если порывистый ветер в день памяти Иоанна Златоуста затихнет к вечеру.Погода будет снежная и ветреная, если звезды ярко мерцают, а если днем началась снежная буря – это явная примета, что ночью ударят морозы.По народным приметам, урожай зерновых будет хороший, если на Иоанна Златоуста выпадет много снега, а если день выдался без осадков – значит год предстоит неурожайный.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки