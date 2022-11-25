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День памяти Иоанна Златоуста 2022: молитвы, о чем просят святого

День памяти Иоанна Златоуста 2022: молитвы, о чем просят святого

Православная церковь 26 ноября отмечает день памяти одного из трех вселенских учителей и святителей – святого Иоанна Златоуста, архиепископа... 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T13:33+0400

2022-11-25T13:33+0400

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Святой Иоанн был назван "Златоустом" за свой редкий, непревзойденный дар оратора.О чем просят святого Иоанна и какие молитвы возносят Златоусту, читайте в Sputnik Грузия.ЗлатоустБудущий святой родился в Антиохии в середине IV века. Иоанн, получивши образование у лучших философов и риторов, рано принял монашество, которое называл "истинной философией".Много лет святой Иоанн жил уединенно и соблюдал безмолвие. Будущий Златоуст за это время написал множество книг, которые легли в основу христианских представлений об особенностях монашеского пути и священнического служения.Затем святой Иоанн стал проповедовать – проповеди Златоуста легли в основу трудов-толкований Священного Писания.Златоуста в 50 лет избрали архиепископом Константинопольским, но в результате дворцовых интриг пламенного миссионера и милосердного святителя сослали в Армению, а затем в Абхазию, где святой Иоанн и скончался.Преставился святитель в 407-м 27 сентября, но ради праздника Воздвижения Креста Господня день памяти Златоуста перенесен на 26 ноября.О чем просятИоанн Златоуст является покровителем ученых, церковнослужителей, богословов, миссионеров – святителя просят об укреплении веры, даровании молитвенности, разумения Священного Писания.Святителю Иоанну возносят молитвы в самых различных ситуациях. Златоуста просят образумить детей, помочь в учении и обретении дара речи.Святому – покровителю семей, возносят молитвы и просят укрепить семью и уберечь отношения.Верующие возносят молитвы святому и просят защитить от недобрых людей, зависти, негативных эмоций, устоять перед соблазнами, а также исцелить от душевных и физических болезней.Златоусту возносят молитвы и просят о помощи адвокаты и нотариусы, покровителем которых он считается.МолитвыМолитва первая"О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся, данный тебе, таланты добре умножил еси, сего ради воистинну вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается.Ты еси отроком — послушания образ, юным — целомудрия светило, мужем — трудолюбия наставник, старым — незлобия учитель, иноком — воздержания правило, молящимся — вождь, от Бога вдохновенный, мудрости ищущим — ума просветитель, витиям доброглаголивым — слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим — милосердия звезда, начальствующим — правления мудраго образ, правды ревнителем — дерзновения вдохновитель, правды гонимым — терпения наставник, всем вся был еси, да всяко некия спасеши.Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования во единем лице твоем во едино совокупил еси и туюжде любовь, разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси.Мы же, грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще, сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются.Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отженй от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное будет, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь."Молитва втораяО святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси, сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Мы же, грешнии (имена), по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще; сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку злобу, недоброжелательство, гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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