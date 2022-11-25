https://sputnik-georgia.ru/20221125/ekspert-rasskazal-o-situatsii-na-avtomobilnom-rynke-gruzii-272467327.html

Эксперт рассказал о ситуации на автомобильном рынке Грузии

Эксперт рассказал о ситуации на автомобильном рынке Грузии

Эксперты заявляют, что тенденция роста цен на новые и поддержанные автомобили обусловлена сразу несколькими факторами 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T16:49+0400

2022-11-25T16:49+0400

2022-11-25T16:49+0400

автомобили

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Автомобили с начала пандемии коронавируса в Грузии в среднем подорожали на 25% и ждать снижения цен в ближайшее время не стоит, заявил председатель Ассоциации автоимпортеров Лаша Дарбаисели .Эксперты заявляют, что тенденция роста цен на новые и поддержанные автомобили обусловлена несколькими факторами, в том числе подорожанием машин за рубежом и повышением тарифов на транспортировку, что не корректировалось после пандемии.По статистике, в январе-октябре 2022 года в Грузию завезли легковые автомобили на сумму более 1,2 миллиарда долларов, что на 61,3% больше, чем за отчетный период 2021 года. Это 11,4% от общего объема импорта.В Грузии растущий спрос как на новые, так и поддержанные автомобили. Но из-за дефицита новых машин поддержанные стали востребованнее.По мнению специалистов, во время пандемии COVID-19 на рынке возникла острая нехватка новых автомашин, которая обусловлена дефицитом комплектующих – микрочипов, нужных для производства электронных систем транспортных средств.Успешный бизнесВ Грузии еще с 1990-х сильно развит импорт автомобилей. Первое, что привлекает автолюбителей в Грузии, — это демократичные цены. Грузия — единственная страна на постсоветском пространстве, где процедура покупки автомобиля и оформления документов проста. Во-вторых, сюда привозят подержанные, но довольно свежие по пробегу автомобили из всех стран мира.Что касается реализации автомобилей из Грузии, действуют разные схемы. Чаще всего дилеры продают машины через интернет или же заранее договариваются с клиентом и выполняют роль посредника. Некоторые отгоняют машину на авторынок и реализуют ее там.Автомобильный рынок, расположенный в двадцати километрах от Тбилиси, - самый крупный на Южном Кавказе. Это своеобразный хаб, где покупают машины жители Армении, Азербайджана, России, Казахстана и других стран.По информации автоимпортеров, в текущем году показатели реэкспорта машин также увеличиваются. Ситуация немного затормозилась в марте, в связи с событиями на Украине. Теперь украинский рынок стал более активным по сравнению с прошлыми месяцами, хотя особый интерес наблюдается со стороны стран Центральной Азии.По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за десять месяцев 2022 года экспорт легковых автомобилей составил 661 млн долларов, что на 77% выше аналогичного показателя 2021 года. Всего в январе-октябре из Грузии вывезли 64 тысячи машин.За отчетный период автомобили стоимостью 245 млн долларов вывезли в Азербайджан, 117 млн долларов – на Украину, 84 млн долларов – в Армению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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автомобили, авторынок, национальная служба статистики грузии "сакстат", тбилиси, грузия, новости, общество