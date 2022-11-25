https://sputnik-georgia.ru/20221125/iovchev-iz-gruppy-zveroboy-my-pochuvstvovali-sebya-beatles-vystupaya-dlya-lyudey-donbassa-272461661.html
Иовчев из группы "Зверобой": мы почувствовали себя Beatles, выступая для людей Донбасса
Иовчев из группы "Зверобой": мы почувствовали себя Beatles, выступая для людей Донбасса
Важно освещать через культуру события, которые происходят сегодня в Донбассе 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T13:42+0400
2022-11-25T13:42+0400
2022-11-25T13:42+0400
мультимедиа
видео
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Своим мнением поделился со "Sputnik на русском" музыкант Алексей Иовчев из рок-группы "Зверобой", которая с 2014 года регулярно выпускает песни о войне в Донбасе и других важных для страны темах. Почему группа регулярно посещает Донбасс и выступает для военных? Какое будущее в России у родного для Алексея Мариуполя? Как либеральные деятели культуры тридцать лет боролись с патриотизмом? Об этих и других вопросах смотрите в нашем интервью.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео
мультимедиа, видео, видео
Иовчев из группы "Зверобой": мы почувствовали себя Beatles, выступая для людей Донбасса
Важно освещать через культуру события, которые происходят сегодня в Донбассе
Своим мнением поделился со "Sputnik на русском" музыкант Алексей Иовчев из рок-группы "Зверобой", которая с 2014 года регулярно выпускает песни о войне в Донбасе и других важных для страны темах.
Почему группа регулярно посещает Донбасс и выступает для военных? Какое будущее в России у родного для Алексея Мариуполя? Как либеральные деятели культуры тридцать лет боролись с патриотизмом?
Об этих и других вопросах смотрите в нашем интервью.