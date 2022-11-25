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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2022 года вырос более, чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1,9 миллиара долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился более, чем на 10%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ за январь-октябрь 2022 года вывезли 72,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, почти 55,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, 54,3 тысячи тонн ферросплавов, 9,2 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в январе-октябре текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 145,4 тысячи тонн, а также примерно 125 тысяч тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли около 504 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, 178 тысяч тонн природного и попутного газов, а также 92 тысячи тонн кокса и полукокса, и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более, чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

09:01 25.11.2022
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога. Очереди из грузовиков, фур и трейлеров
Военно-Грузинская дорога. Очереди из грузовиков, фур и трейлеров - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2022 года вырос более, чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1,9 миллиара долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился более, чем на 10%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-октябрь 2022 год

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

530,3

10,1

Импорт

1 415,9

74,1

Всего

1 946,2

50,2

Из Грузии в РФ за январь-октябрь 2022 года вывезли 72,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, почти 55,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, 54,3 тысячи тонн ферросплавов, 9,2 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-октябрь 2022 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

128,9

21,6

Ферросплавы

105,4

-21,5

Легковые автомобили

55,3

291,7

Спиртные напитки

47,0

58,5

Минеральные воды

39,8

-21,1

Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в январе-октябре текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 145,4 тысячи тонн, а также примерно 125 тысяч тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли около 504 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, 178 тысяч тонн природного и попутного газов, а также 92 тысячи тонн кокса и полукокса, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-октябрь 2022 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

495,5

372,2

Пшеничная мука

54,5

734,0

Кокс

49,5

151,4

Газ

49,2

-32,2

Пшеница

45,4

-37,9

Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более, чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.
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