https://sputnik-georgia.ru/20221125/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-272451842.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2022 года вырос более, чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1,9 миллиара долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился более, чем на 10%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ за январь-октябрь 2022 года вывезли 72,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, почти 55,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, 54,3 тысячи тонн ферросплавов, 9,2 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в январе-октябре текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 145,4 тысячи тонн, а также примерно 125 тысяч тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли около 504 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, 178 тысяч тонн природного и попутного газов, а также 92 тысячи тонн кокса и полукокса, и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более, чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"