https://sputnik-georgia.ru/20221125/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-272451842.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T09:01+0400
2022-11-25T09:01+0400
2022-11-25T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2022 года вырос более, чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1,9 миллиара долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился более, чем на 10%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ за январь-октябрь 2022 года вывезли 72,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, почти 55,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, 54,3 тысячи тонн ферросплавов, 9,2 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в январе-октябре текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 145,4 тысячи тонн, а также примерно 125 тысяч тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли около 504 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, 178 тысяч тонн природного и попутного газов, а также 92 тысячи тонн кокса и полукокса, и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более, чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2022 года вырос более, чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1,9 миллиара долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился более, чем на 10%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-октябрь 2022 год
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
530,3
10,1
Импорт
1 415,9
74,1
Всего
1 946,2
50,2
Из Грузии в РФ за январь-октябрь 2022 года вывезли 72,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, почти 55,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, 54,3 тысячи тонн ферросплавов, 9,2 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-октябрь 2022 год
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
128,9
21,6
Ферросплавы
105,4
-21,5
Легковые автомобили
55,3
291,7
Спиртные напитки
47,0
58,5
Минеральные воды
39,8
-21,1
Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в январе-октябре текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 145,4 тысячи тонн, а также примерно 125 тысяч тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли около 504 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, 178 тысяч тонн природного и попутного газов, а также 92 тысячи тонн кокса и полукокса, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-октябрь 2022 год
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
495,5
372,2
Пшеничная мука
54,5
734,0
Кокс
49,5
151,4
Газ
49,2
-32,2
Пшеница
45,4
-37,9
Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более, чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.