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Каладзе назвал основные направления бюджета будущего года
Каладзе назвал основные направления бюджета будущего года
Окончательная версия бюджета 2023 года будет готова в декабре 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T11:05+0400
2022-11-25T11:05+0400
2022-11-25T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал основные направления бюджета столичного муниципалитета будущего года.По его словам, в бюджете 2023 года есть два основных направления – это социальные программы и здравоохранение и инфраструктурные работы.Как отметил Каладзе, социальные программы очень важны, поскольку мэрия помогает многим людям и семьям. У столичного муниципалитета в этом плане есть много важных программ – трансплантация печени, финансирование операций, программы, поддерживающие детей с аутистическим расстройством и другие.Как подчеркнул мэр Тбилиси, окончательная версия бюджета 2023 года будет готова в декабре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, экономика, мэрия тбилиси
тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, экономика, мэрия тбилиси
Каладзе назвал основные направления бюджета будущего года
11:05 25.11.2022 (обновлено: 11:22 25.11.2022)
Окончательная версия бюджета 2023 года будет готова в декабре
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал основные направления бюджета столичного муниципалитета будущего года.
По его словам, в бюджете 2023 года есть два основных направления – это социальные программы и здравоохранение и инфраструктурные работы.
Как отметил Каладзе, социальные программы очень важны, поскольку мэрия помогает многим людям и семьям. У столичного муниципалитета в этом плане есть много важных программ – трансплантация печени, финансирование операций, программы, поддерживающие детей с аутистическим расстройством и другие.
"Социальное направление и здравоохранение будет одним из самых важных компонентов в бюджете будущего года, так же как и инфраструктурные проекты. Важно осуществлять подобные проекты в городе", – заявил Каладзе.
Как подчеркнул мэр Тбилиси, окончательная версия бюджета 2023 года будет готова в декабре.