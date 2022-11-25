https://sputnik-georgia.ru/20221125/kaladze-nazval-osnovnye-napravleniya-byudzheta-buduschego-goda-272455794.html

Каладзе назвал основные направления бюджета будущего года

Каладзе назвал основные направления бюджета будущего года

Окончательная версия бюджета 2023 года будет готова в декабре 25.11.2022, Sputnik Грузия

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тбилиси

каха каладзе

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мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал основные направления бюджета столичного муниципалитета будущего года.По его словам, в бюджете 2023 года есть два основных направления – это социальные программы и здравоохранение и инфраструктурные работы.Как отметил Каладзе, социальные программы очень важны, поскольку мэрия помогает многим людям и семьям. У столичного муниципалитета в этом плане есть много важных программ – трансплантация печени, финансирование операций, программы, поддерживающие детей с аутистическим расстройством и другие.Как подчеркнул мэр Тбилиси, окончательная версия бюджета 2023 года будет готова в декабре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, экономика, мэрия тбилиси