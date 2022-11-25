https://sputnik-georgia.ru/20221125/kaladze-ozvuchil-glavnye-problemy-tbilisi--272456626.html
Каладзе озвучил главные проблемы Тбилиси
Каладзе озвучил главные проблемы Тбилиси
Мэрия Тбилиси активно работает над решением транспортных, инфраструктурных и других проблем столицы, заверил Каладзе 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T11:47+0400
2022-11-25T11:47+0400
2022-11-25T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. На сегодняшний день у Тбилиси две большие проблемы – это текущие инфраструктурные работы и около 12 проблемных транпспортных узлов, нуждающихся во вмешательстве, заявил мэр столицы Каха Каладзе."Общественный транспорт не осуществляет около 1 477 кругов. Это вызывает рост ожидающих пассажиров", – сказал Каладзе в эфире телекомпании "Имеди".Градоначальник сообщил, что в будущем году мэрией города запланировано ввести 18-метровые автобусы.Что касается ремонта проспектов, Каладзе подчеркнул, что основная часть восстановительных работ проспекта царицы Кетеван завершена. Заменены подземные сети – вода, канализационные трубы, линии электропередач перемещены под землей, появились автобусные линии.Каладзе также коснулся ремонтных работ проспекта Меликишвили и отметил, что здесь на глубине восьми метров полностью заменены коммуникации."Было тяжелейшее положение. Фактически Меликишвили стоял на воде. Сейчас полностью обновлен проспект. Проходит последний этап работ", – напомнил Каладзе.Мэр также коснулся и проблем урбанистики Тбилиси. По его словам, в строительной сфере Грузии серьезные проблемы, и на их решение уйдут годы. "Могут быть 1-2 компании, о которых можно сказать, что они нормальные и без проблем выполнят свои обязательства. В остальных случаях никто не думает об усилении компании, переобучении сотрудников, наличии квалифицированного персонала", – сказал он.Каладзе вспомнил болезненный вопрос строительства девятиэтажной гостиницы в парке Ваке и пообещал, что этого не произойдет."Я могу сказать тбилисцам, что в парке Ваке строительство девятиэтажной гостиницы не произойдет и не сможет произойти, потому что это невозможно и невообразимо. Эта территория всегда была частью парка Ваке, частью рекреационного пространства и это пространство сохранится для парка Ваке", – резюмировал Каладзе.По словам мэра, переговоры с владельцем территории продолжаются и проблема обязательно будет решена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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мэрия тбилиси, тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, экономика
мэрия тбилиси, тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, экономика
Каладзе озвучил главные проблемы Тбилиси
11:47 25.11.2022 (обновлено: 12:02 25.11.2022)
Мэрия Тбилиси активно работает над решением транспортных, инфраструктурных и других проблем столицы, заверил Каладзе
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. На сегодняшний день у Тбилиси две большие проблемы – это текущие инфраструктурные работы и около 12 проблемных транпспортных узлов, нуждающихся во вмешательстве, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
"Общественный транспорт не осуществляет около 1 477 кругов. Это вызывает рост ожидающих пассажиров", – сказал Каладзе в эфире телекомпании "Имеди".
Градоначальник сообщил, что в будущем году мэрией города запланировано ввести 18-метровые автобусы.
"Параллельно подготавливается инфраструктура, чтобы автобусы без проблем смогли передвигаться в столице. Для обслуживания этих 18-метровых автобусов важна автобаза. Мы готовы объявить упрощенную закупку и быстро осуществить этот проект", – отметил мэр.
Что касается ремонта проспектов, Каладзе подчеркнул, что основная часть восстановительных работ проспекта царицы Кетеван завершена. Заменены подземные сети – вода, канализационные трубы, линии электропередач перемещены под землей, появились автобусные линии.
Каладзе также коснулся ремонтных работ проспекта Меликишвили и отметил, что здесь на глубине восьми метров полностью заменены коммуникации.
"Было тяжелейшее положение. Фактически Меликишвили стоял на воде. Сейчас полностью обновлен проспект. Проходит последний этап работ", – напомнил Каладзе.
Мэр также коснулся и проблем урбанистики Тбилиси. По его словам, в строительной сфере Грузии серьезные проблемы, и на их решение уйдут годы.
"Могут быть 1-2 компании, о которых можно сказать, что они нормальные и без проблем выполнят свои обязательства. В остальных случаях никто не думает об усилении компании, переобучении сотрудников, наличии квалифицированного персонала", – сказал он.
Каладзе вспомнил болезненный вопрос строительства девятиэтажной гостиницы в парке Ваке и пообещал, что этого не произойдет.
"Я могу сказать тбилисцам, что в парке Ваке строительство девятиэтажной гостиницы не произойдет и не сможет произойти, потому что это невозможно и невообразимо. Эта территория всегда была частью парка Ваке, частью рекреационного пространства и это пространство сохранится для парка Ваке", – резюмировал Каладзе.
По словам мэра, переговоры с владельцем территории продолжаются и проблема обязательно будет решена.