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Когда ЕС оценит выполнение Грузией 12 рекомендаций? Посол назвал сроки
Когда ЕС оценит выполнение Грузией 12 рекомендаций? Посол назвал сроки
Официальное заключение ЕК ожидается только в октябре будущего года 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T12:34+0400
2022-11-25T12:34+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Как отметил дипломат, грузинская сторона поставила перед собой очень амбициозные сроки, и в парламентских комитетах идет работа по выполнению 12 приоритетов."Мы хотим, чтобы этот процесс проходил эксклюзивно и конструктивно, при участии всех – как правящей партии, так и оппозиционных партий. Также надлежащим образом должны участвовать и неправительственные организации, и гражданское общество", – подчеркнул Герчинский.Работать над законопроектами для выполнения условий ЕС вместе с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" согласилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники отказались, обвинив власти в том, что все что они делают – бутафория.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси
Когда ЕС оценит выполнение Грузией 12 рекомендаций? Посол назвал сроки
12:34 25.11.2022 (обновлено: 12:57 25.11.2022)
Официальное заключение ЕК ожидается только в октябре будущего года
ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
"Мы очень внимательно наблюдаем за этим процессом. Пока еще есть время, потому что, согласно календарю, мы оценим имплементацию только весной будущего года. Официальное заключение ЕК ожидается только в октябре будущего года, а затем, в конце будущего года, наши лидеры, Европейский совет рассмотрят прогресс, достигнутый Грузией", – заявил Герчинский.
Как отметил дипломат, грузинская сторона поставила перед собой очень амбициозные сроки, и в парламентских комитетах идет работа по выполнению 12 приоритетов.
"Мы хотим, чтобы этот процесс проходил эксклюзивно и конструктивно, при участии всех – как правящей партии, так и оппозиционных партий. Также надлежащим образом должны участвовать и неправительственные организации, и гражданское общество", – подчеркнул Герчинский.
Работать над законопроектами для выполнения условий ЕС вместе с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" согласилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники отказались, обвинив власти в том, что все что они делают – бутафория.