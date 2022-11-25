https://sputnik-georgia.ru/20221125/kogda-es-otsenit-vypolnenie-gruziey-12-rekomendatsiy-posol-nazval-sroki-272458156.html

Когда ЕС оценит выполнение Грузией 12 рекомендаций? Посол назвал сроки

Когда ЕС оценит выполнение Грузией 12 рекомендаций? Посол назвал сроки

Официальное заключение ЕК ожидается только в октябре будущего года 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Как отметил дипломат, грузинская сторона поставила перед собой очень амбициозные сроки, и в парламентских комитетах идет работа по выполнению 12 приоритетов."Мы хотим, чтобы этот процесс проходил эксклюзивно и конструктивно, при участии всех – как правящей партии, так и оппозиционных партий. Также надлежащим образом должны участвовать и неправительственные организации, и гражданское общество", – подчеркнул Герчинский.Работать над законопроектами для выполнения условий ЕС вместе с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" согласилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники отказались, обвинив власти в том, что все что они делают – бутафория.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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