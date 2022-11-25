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Не допустить столкновения с Землей – Китай намерен бороться астероидами
Не допустить столкновения с Землей – Китай намерен бороться астероидами
Согласно плану миссии, когда астероид пролетит мимо Марса, будет запущен исследовательский зонд для определения его орбиты 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T07:32+0400
2022-11-25T07:32+0400
2022-11-25T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Китай разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь."Для предотвращения возможного столкновения астероидов с Землей Китай уже разрабатывает программу и в будущем осуществит миссию по защите от астероидов", – заявил У Вэйжэнь, сообщает РИА Новости.Он пояснил, что, согласно плану миссии, когда астероид пролетит мимо Марса, будет запущен исследовательский зонд для определения его орбиты, а потом ударный аппарат, который путем столкновения с астероидом должен будет изменить его орбиту."Это будет реализовано в ближайшие 10 лет", – добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, наука, китай, астероид
в мире, новости, наука, китай, астероид
Не допустить столкновения с Землей – Китай намерен бороться астероидами
Согласно плану миссии, когда астероид пролетит мимо Марса, будет запущен исследовательский зонд для определения его орбиты
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Китай разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.
"Для предотвращения возможного столкновения астероидов с Землей Китай уже разрабатывает программу и в будущем осуществит миссию по защите от астероидов", – заявил У Вэйжэнь, сообщает РИА Новости
.
Он пояснил, что, согласно плану миссии, когда астероид пролетит мимо Марса, будет запущен исследовательский зонд для определения его орбиты, а потом ударный аппарат, который путем столкновения с астероидом должен будет изменить его орбиту.
"Это будет реализовано в ближайшие 10 лет", – добавил он.