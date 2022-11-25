https://sputnik-georgia.ru/20221125/novaya-ekspozitsiya-v-lenfilme-tragediya-zastyvshaya-vo-vremeni---video-272469746.html

Новая экспозиция в "Ленфильме": Трагедия, застывшая во времени - видео

Новая экспозиция в "Ленфильме": Трагедия, застывшая во времени - видео

В крупнейшем павильоне киностудии "Ленфильм" запустили уникальный проект под названием "Пропавшие в кинохронике". Подробнее о нем узнаете из видео Sputnik... 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T16:50+0400

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"Пропавшие в кинохронике" - это экспозиция в натуральную величину, которая повествует о событиях Великой Отечественной войны. За основу проекта его авторы взяли фотографии, вырезки из кинолент, воспоминания очевидцев. Авторы экспозиции – команда "Невский батальон". Люди разных профессий и возрастов, увлеченные историей ВОВ.

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