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Новая экспозиция в "Ленфильме": Трагедия, застывшая во времени - видео
Новая экспозиция в "Ленфильме": Трагедия, застывшая во времени - видео
В крупнейшем павильоне киностудии "Ленфильм" запустили уникальный проект под названием "Пропавшие в кинохронике". Подробнее о нем узнаете из видео Sputnik... 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T16:50+0400
2022-11-25T16:50+0400
2022-11-25T16:50+0400
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"Пропавшие в кинохронике" - это экспозиция в натуральную величину, которая повествует о событиях Великой Отечественной войны. За основу проекта его авторы взяли фотографии, вырезки из кинолент, воспоминания очевидцев. Авторы экспозиции – команда "Невский батальон". Люди разных профессий и возрастов, увлеченные историей ВОВ.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, санкт-петербург, журналисты, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, санкт-петербург, журналисты, видео
Новая экспозиция в "Ленфильме": Трагедия, застывшая во времени - видео
В крупнейшем павильоне киностудии "Ленфильм" запустили уникальный проект под названием "Пропавшие в кинохронике". Подробнее о нем узнаете из видео Sputnik Грузия
"Пропавшие в кинохронике" - это экспозиция в натуральную величину, которая повествует о событиях Великой Отечественной войны. За основу проекта его авторы взяли фотографии, вырезки из кинолент, воспоминания очевидцев. Авторы экспозиции – команда "Невский батальон". Люди разных профессий и возрастов, увлеченные историей ВОВ.