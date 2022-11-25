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Президент Грузии помиловала 15 осужденных
Президент Грузии помиловала 15 осужденных
Среди освобожденных из тюремного заключения – две женщины 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T12:56+0400
2022-11-25T12:56+0400
2022-11-25T12:56+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 15 осужденных, говорится в сообщении на сайте администрации главы грузинского государства.Девять осужденных освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, среди них две женщины.По данным администрации президента, еще шестерым осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , тбилиси
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , тбилиси
Президент Грузии помиловала 15 осужденных
Среди освобожденных из тюремного заключения – две женщины
ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 15 осужденных, говорится в сообщении
на сайте администрации главы грузинского государства.
Девять осужденных освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, среди них две женщины.
По данным администрации президента, еще шестерым осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания.