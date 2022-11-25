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Проверка закона о деолигархизации Грузии - Венецианская комиссия
Проверка закона о деолигархизации Грузии - Венецианская комиссия
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T23:38+0400
2022-11-25T23:38+0400
2022-11-25T23:58+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Так как ответ Венецианской комиссии по украинской версии закона "О деолигархизации" будет готов в 2023 году, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" рассмотрит целесообразность отправления грузинской версии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.Парламент Грузии направил запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Оппозиция не стала голосовать за инициированный правящей партией проект закона, заявив, что украинский закон хорош тем, что адаптирован к реалиям именно Украины, а Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" уже представила в парламент свою версию закона.Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, украина, венецианская комиссия, евросоюз
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, украина, венецианская комиссия, евросоюз
Проверка закона о деолигархизации Грузии - Венецианская комиссия
23:38 25.11.2022 (обновлено: 23:58 25.11.2022)
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз
ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Так как ответ Венецианской комиссии по украинской версии закона "О деолигархизации" будет готов в 2023 году, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" рассмотрит целесообразность отправления грузинской версии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.
Парламент Грузии направил запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях
"Через представительство Грузии в Совете Европы мы получили официальный ответ Венецианской комиссии о том, что работа над украинским законом продолжается, он не отозван. Нам также сказали, что заключение по этому проекту будет в 2023 году, но нам не назвали дату, поэтому мы обсудим целесообразность отправки нашего проекта на заключение в Венецианскую комиссию", - сказал Папуашвили.
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Оппозиция не стала голосовать за инициированный правящей партией проект закона, заявив, что украинский закон хорош тем, что адаптирован к реалиям именно Украины, а Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" уже представила в парламент свою версию закона.
Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.