https://sputnik-georgia.ru/20221125/proverka-zakona-o-deoligarkhizatsii-gruzii---venetsianskaya-komissiya-272478302.html

Проверка закона о деолигархизации Грузии - Венецианская комиссия

Проверка закона о деолигархизации Грузии - Венецианская комиссия

Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T23:38+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Так как ответ Венецианской комиссии по украинской версии закона "О деолигархизации" будет готов в 2023 году, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" рассмотрит целесообразность отправления грузинской версии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.Парламент Грузии направил запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Оппозиция не стала голосовать за инициированный правящей партией проект закона, заявив, что украинский закон хорош тем, что адаптирован к реалиям именно Украины, а Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" уже представила в парламент свою версию закона.Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, украина, венецианская комиссия, евросоюз