https://sputnik-georgia.ru/20221125/ravnosilno-obyavleniyu-voyny-ekspert-iz-finlyandii-o-priznanii-rossii-stranoy-terroristom-272455392.html

Равносильно объявлению войны: эксперт из Финляндии о признании России страной-террористом

Равносильно объявлению войны: эксперт из Финляндии о признании России страной-террористом

Западные страны не видят в военных преступлениях Киева большой проблемы, ведь их цели полностью совпадают с действиями украинских преступников 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T09:59+0400

2022-11-25T09:59+0400

2022-11-25T09:59+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финский политолог и правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман.Почему признание России страной-террористом равносильно объявлению войны? Как Украина собственноручно может склонить общественное мнение в Европе против себя? Как на Западе воюют с инакомыслием? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео