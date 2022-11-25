https://sputnik-georgia.ru/20221125/ravnosilno-obyavleniyu-voyny-ekspert-iz-finlyandii-o-priznanii-rossii-stranoy-terroristom-272455392.html
Равносильно объявлению войны: эксперт из Финляндии о признании России страной-террористом
Равносильно объявлению войны: эксперт из Финляндии о признании России страной-террористом
Западные страны не видят в военных преступлениях Киева большой проблемы, ведь их цели полностью совпадают с действиями украинских преступников 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T09:59+0400
2022-11-25T09:59+0400
2022-11-25T09:59+0400
мультимедиа
видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/19/272455235_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_369c612ca2723860c58bda7c6ca49b61.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финский политолог и правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман.Почему признание России страной-террористом равносильно объявлению войны? Как Украина собственноручно может склонить общественное мнение в Европе против себя? Как на Западе воюют с инакомыслием? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Равносильно объявлению войны: эксперт из Финляндии о признании России страной-террористом
Западные страны не видят в военных преступлениях Киева большой проблемы, ведь их цели полностью совпадают с действиями украинских преступников
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финский политолог и правозащитник, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман.
Почему признание России страной-террористом равносильно объявлению войны? Как Украина собственноручно может склонить общественное мнение в Европе против себя? Как на Западе воюют с инакомыслием?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.