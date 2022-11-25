https://sputnik-georgia.ru/20221125/v-gruzii-prezentuyut-pervyy-graficheskiy-roman-o-pirosmani-272391858.html

В Грузии презентуют первый графический роман о Пиросмани

В Грузии презентуют первый графический роман о Пиросмани

Роман издан в рамках серии "Биография", в которой жизни грузинских деятелей рассказаны в стиле современного комикса 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T08:34+0400

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нико пиросмани

грузинские художники

тбилиси

культура

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грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Графический роман о жизни великого грузинского художника Нико Пиросмани выйдет в свет в Тбилиси 26 ноября, говорится в сообщении организаторов.Роман издан в рамках серии "Биография", в которой жизни грузинских деятелей рассказаны в стиле современного комикса."Серия в основном для детей (от 8 лет), однако, учитывая оригинальное "творческое повествование", рассчитан и на взрослых", – поясняют организаторы.В первой части рассказывается история Пиросмани и Маргариты, которая, по словам авторов книги, навсегда изменила жизнь художника. Автором идеи и дизайна выступил George GaMeZ, а автором текста – Давид Бабиашвили.Мероприятие пройдет в столичном многофункциональном центре Fabrika и начнется презентацией видеоролика о том, как создавался роман.На месте, помимо книги, можно будет приобрести различные тематические аксессуары: раскраски, постеры, стикеры и многое другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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пиросмани, нико пиросмани, грузинские художники, тбилиси, культура, новости, грузия, анонсы