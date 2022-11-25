https://sputnik-georgia.ru/20221125/v-rf-prodlili-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-11-aeroportov-272455580.html
В РФ продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В РФ продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля 25.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-25T10:44+0400
2022-11-25T10:44+0400
2022-11-25T10:44+0400
россия
новости
росавиация
воронеж
краснодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/43/248884303_0:90:1600:990_1920x0_80_0_0_24ba3a9e6b3f5402399fd09e028e3b6f.jpg
ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части Российской Федерации вновь продлен – теперь до 3 декабря, сообщает Росавиация.Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Напомним, режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
воронеж
краснодар
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/43/248884303_82:0:1519:1078_1920x0_80_0_0_37954f1019f2cc7a39b175bd43a27157.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, росавиация, воронеж, краснодар
россия, новости, росавиация, воронеж, краснодар
В РФ продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля
ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik.
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части Российской Федерации вновь продлен – теперь до 3 декабря, сообщает Росавиация
.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 декабря 2022 года", – указано в сообщении.
Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Напомним, режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.