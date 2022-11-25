https://sputnik-georgia.ru/20221125/v-rf-prodlili-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-11-aeroportov-272455580.html

В РФ продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В РФ продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля 25.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части Российской Федерации вновь продлен – теперь до 3 декабря, сообщает Росавиация.Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Напомним, режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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