https://sputnik-georgia.ru/20221125/v-tbilisi-otkrylsya-novyy-futbolnyy-tsentr-272469925.html

В Тбилиси открылся новый футбольный центр

В Тбилиси открылся новый футбольный центр

Нужно больше стадионов, чтобы как можно больше детей могли играть в футбол в лучших условиях, заявил президент ФФГ 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T17:54+0400

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2022-11-25T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В Тбилиси в районе Диди Дигоми открылся новый футбольный центр Федерации футбола Грузии.В спорткомплексе есть площадка стандартного размера с искусственным покровом, освещение, трибуна, административное здание и раздевалки. По словам президента федерации футбола Леван Кобиашвили, это пятый по счету футбольный центр, открытый в Грузии."Это большое приобретение для футбола, спорта, нашей страны, города, и я очень рад и счастлив, что сегодня пространство этого центра могут использовать молодые, девочки, любители, играть футбол, насладиться этим видом спорта и, конечно, быть включенными в ежедневную жизнь футбола", - заявил Кобиашвили.По словам Кобиашвили, этот процесс продолжится и в будущем, поскольку нужно больше инфраструктуры, больше стадионов, чтобы как можно больше детей могли играть в футбол в лучших условиях, прославили родину и грузинский футбол.Новый футбольный комплекс осмотрели президент федерации футбола Леван Кобиашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе.Футбольный центр был построен при финансировании Федерации футбола. Спорткомплекс разместился на территории, которая была передана Национальным агентством государственного имущества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, спорт, леван кобиашвили, каха каладзе, футбол, федерация футбола грузии, тбилиси