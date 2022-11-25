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Врачи назвали возраст, в котором пора менять образ жизни

Врачи назвали возраст, в котором пора менять образ жизни

Если в этот период не изменить рацион и образ жизни, то негативные последствия не заставят себя ждать 25.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-25T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Человеческий организм после 40 лет начинает функционировать не совсем так, как прежде, так как замедляются многие важные процессы в органах и тканях, заявила в интервью радио Sputnik врач-терапевт Мария Черняева.То есть в определенном возрасте употребление вредной пищи и алкоголя начинает приводить к более тяжелым последствиям, чем раньше, отметила медик и объяснила, почему так происходит.По словам специалиста, в результате этих изменений человек может хуже усваивать некоторые продукты, в частности, жирные и сладкие блюда."Мы уже не можем съесть большую порцию жирной пищи, например, не можем спокойно сходить на шашлыки, потому что у нас появляются от этого неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. Мы начинаем ощущать последствия приема алкоголя в виде отечности, головной боли", – привела примеры Черняева.Как отметила врач, если в этот период не изменить рацион и образ жизни, то негативные последствия не заставят себя ждать. В частности, у человека может увеличиться масса тела, добавила врач."Среднестатистическому человеку после 40 лет надо перестраивать рацион и образ жизни", – порекомендовала Мария Черняева в интервью радио Sputnik.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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