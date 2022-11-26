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Что нельзя делать в православный Рождественский пост 2022: правила поста

Что нельзя делать в православный Рождественский пост 2022: правила поста

Рождественский пост по православному церковному календарю ежегодно начинается 28 ноября и завершается 7 января одним из главных христианских праздников –... 26.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-26T14:01+0400

2022-11-26T14:01+0400

2022-11-26T14:01+0400

справки

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Какие правила нужно соблюдать в Рождественский пост и что нельзя делать в этот период, читайте в Sputnik Грузия.Правила Рождественского постаРождественский – один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. Пост не такой строгий, как Великий и Успенский, которые верующие ежегодно соблюдают перед Пасхой и Успением Пресвятой Богородицы.По монастырскому уставу верующим в период поста нельзя кушать мясные и молочные продукты, но в определенные дни можно кушать рыбу и морепродукты.По церковным правилам верующие, чтобы поститься, исповедуются и получают благословение духовного отца.Правила Рождественского поста, в первую очередь, предусматривают духовную подготовку к празднику Рождества Христова. Соблюдающие пост ограничивают себя не только в еде и развлечениях, но и строго следуют моральным нормам.По правилам Рождественского поста, православные, в первую очередь, должны заботиться об очищении души и помыслов, а для этого они должны ежедневно молиться и посещать по возможности церковные службы. В дни Рождественского поста важно делать как можно больше добрых дел – без этого он теряет смысл.Верующий, если не может по каким-либо причинам соблюдать все правила поста, он может ограничить себя в других вещах. Например, не смотреть в пост телевизор или не пользоваться в Интернете соцсетями.Что нельзя делатьВ Рождественский пост нужно молиться и каяться – нельзя в пост участвовать в веселых, шумных вечеринках и напиваться. В Рождественский пост в выходные, а также в церковные праздники можно выпить до 200 мл вина или 400 мл пива.Нельзя в Рождественский пост кичиться и поучать других. Нельзя раздражаться, ссориться, делать больно родным и близким, а также любые другие поступки, разрушающие мир между людьми.По церковным правилам нельзя венчаться во время поста – свадьбу желательно планировать до начала Рождественского поста или после его завершения.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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