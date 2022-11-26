https://sputnik-georgia.ru/20221126/iz-armenii-v-gruziyu-pytalis-nezakonno-vvezti-tysyachi-dragotsennykh-kamney--272489067.html

Из Армении в Грузию пытались незаконно ввезти тысячи драгоценных камней

Из Армении в Грузию пытались незаконно ввезти тысячи драгоценных камней

Нарушителю пришлось заплатить штраф в размере стоимости обнаруженных вещей 26.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-26T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Сотрудникам Службы доходов Грузии удалось пресечь ввоз в страну незадекларированных драгоценностей и ювелирных украшений на пропускном пункте через грузино-армянскую границу, говорится в сообщении ведомства.По данным ведомства, в результате обыска у гражданина Армении, едущего в Грузию через КПП "Садахло", обнаружили неуказанные в декларации ювелирные украшения, 2 490 драгоценных камней и мобильный телефон.Нарушителю правил ввоза пришлось заплатить штраф в размере стоимости обнаруженных вещей – 26,6 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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