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Из Армении в Грузию пытались незаконно ввезти тысячи драгоценных камней
Из Армении в Грузию пытались незаконно ввезти тысячи драгоценных камней
Нарушителю пришлось заплатить штраф в размере стоимости обнаруженных вещей 26.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-26T17:01+0400
2022-11-26T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Сотрудникам Службы доходов Грузии удалось пресечь ввоз в страну незадекларированных драгоценностей и ювелирных украшений на пропускном пункте через грузино-армянскую границу, говорится в сообщении ведомства.По данным ведомства, в результате обыска у гражданина Армении, едущего в Грузию через КПП "Садахло", обнаружили неуказанные в декларации ювелирные украшения, 2 490 драгоценных камней и мобильный телефон.Нарушителю правил ввоза пришлось заплатить штраф в размере стоимости обнаруженных вещей – 26,6 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, армения, тбилиси
Из Армении в Грузию пытались незаконно ввезти тысячи драгоценных камней
17:01 26.11.2022 (обновлено: 17:37 26.11.2022)
Нарушителю пришлось заплатить штраф в размере стоимости обнаруженных вещей
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Сотрудникам Службы доходов Грузии удалось пресечь ввоз в страну незадекларированных драгоценностей и ювелирных украшений на пропускном пункте через грузино-армянскую границу, говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, в результате обыска у гражданина Армении, едущего в Грузию через КПП "Садахло", обнаружили неуказанные в декларации ювелирные украшения, 2 490 драгоценных камней и мобильный телефон.
Нарушителю правил ввоза пришлось заплатить штраф в размере стоимости обнаруженных вещей – 26,6 тысячи лари.