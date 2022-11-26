Какой сегодня церковный праздник: 26 ноября 2022
© photo: Sputnik / Balabanov / Перейти в фотобанкИкона "Избранные святые: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Параскева Пятница"
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По православному церковному календарю 26 ноября 2022 отмечают день памяти святых Иоанна, Манефы, Антонина, Никифора, Германа и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Иоанн Златоуст
По церковному календарю 26 ноября поминают святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского – одного из трех вселенских учителей и святителей.
Родился будущий святой в Антиохии в середине IV века. Получив образование у лучших философов и риторов, Иоанн рано принял монашество, которое называл "истинной философией".
Много лет святой жил в уединении, соблюдая безмолвие. За этот период будущий Златоуст написал множество книг, которые легли в основу христианских представлений об особенностях монашеского пути и священнического служения.
Затем святой Иоанн стал проповедовать и за свой редкий дар оратора был назван "Златоустом". Его проповеди легли в основу трудов-толкований Священного Писания.
Архиепископом Константинопольским Златоуста избрали в 50 лет. Пламенного миссионера и милосердного святителя в результате дворцовых интриг сослали в Армению, а затем в Абхазию, где святой Иоанн и скончался.
Преставился святитель 27 сентября 407 года, но ради праздника Воздвижения Креста Господня память Златоуста перенесена на 26 ноября.
Палестинская дева
По церковному календарю 26 ноября поминают деву-мученицу Манефу Палестинскую, пострадавшую за веру в IV веке.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov/
Деву из Скифской страны схватили вместе с другими мучениками и, чтобы унизить и заставить отречься, водили нагой по городу. Затем Манефу подвергли различным пыткам, через которые исповедница с Божьей помощью прошла мужественно и вышла невредимой.
Манефа совершила множество чудес и многих обратила в истинную веру. За это ее осудили на сожжение – святая сама вошла в раскаленную печь. Произошло это примерно в 308-м.
Святые мученики
По церковному календарю 26 ноября поминают мучеников Антонина, Никифора и Германа, пострадавших при императоре Максимиане Галерии (305-311).
Мученики были разного возраста: Антонин – старцем, Герман – средних лет, а Никифор – юношей. По приказу Фирмилиана – правителя Палестинской области – исповедников, схватив, принуждали поклониться идолам.
Святых, мужественно отказавшихся отречься, отвели в Кесарию, главный город Палестины, и обезглавили.
Именины
По церковному календарю 26 ноября именины отмечают Антон, Иван, Герман и Никифор.
Материал подготовлен на основе открытых источников