https://sputnik-georgia.ru/20221126/mvd-gruzii-zaderzhannye-za-napadenie-na-zhenskiy-monastyr-v-proshlom-sudimy-272488415.html

МВД Грузии: задержанные за нападение на женский монастырь в прошлом судимы

МВД Грузии: задержанные за нападение на женский монастырь в прошлом судимы

По данным ведомства, одному из задержанных 39 лет, а второму – 27 26.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-26T16:01+0400

2022-11-26T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Задержанные по обвинению в разбойном нападении на Цхамурский женский монастырь и изнасиловании в прошлом судимы, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным ведомства, одному из задержанных 39 лет, а второму – 27. Их обвиняют в разбойном нападении и изнасиловании, совершенном группой лиц. В случае подтверждения вины, им грозит до 13 лет лишения свободы.Других деталей МВД Грузии не сообщает, так как по закону разглашать детали дел о сексуальном насилии запрещено.Между тем СМИ выяснили, что нападение на монастырь произошло в ночь на 26 ноября. По версии СМИ, мужчины физически расправлялись с женщинами, требуя деньги и ценные вещи. Когда те оказали сопротивление, нападавшие скрылись с места происшествия.Одна из монахинь в результате нападения оказалась в клинике с множественными повреждениями, в том числе от сексуального насилия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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