https://sputnik-georgia.ru/20221126/mvd-gruzii-zaderzhannye-za-napadenie-na-zhenskiy-monastyr-v-proshlom-sudimy-272488415.html
МВД Грузии: задержанные за нападение на женский монастырь в прошлом судимы
МВД Грузии: задержанные за нападение на женский монастырь в прошлом судимы
По данным ведомства, одному из задержанных 39 лет, а второму – 27 26.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-26T16:01+0400
2022-11-26T16:01+0400
2022-11-26T16:01+0400
происшествия
грузия
новости
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261446666_0:0:3317:1865_1920x0_80_0_0_e7b62707ee8925389657dd2a2a38ea65.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Задержанные по обвинению в разбойном нападении на Цхамурский женский монастырь и изнасиловании в прошлом судимы, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным ведомства, одному из задержанных 39 лет, а второму – 27. Их обвиняют в разбойном нападении и изнасиловании, совершенном группой лиц. В случае подтверждения вины, им грозит до 13 лет лишения свободы.Других деталей МВД Грузии не сообщает, так как по закону разглашать детали дел о сексуальном насилии запрещено.Между тем СМИ выяснили, что нападение на монастырь произошло в ночь на 26 ноября. По версии СМИ, мужчины физически расправлялись с женщинами, требуя деньги и ценные вещи. Когда те оказали сопротивление, нападавшие скрылись с места происшествия.Одна из монахинь в результате нападения оказалась в клинике с множественными повреждениями, в том числе от сексуального насилия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261446666_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_4d6de651340fb2b1c18d647b0edf2dd7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
МВД Грузии: задержанные за нападение на женский монастырь в прошлом судимы
По данным ведомства, одному из задержанных 39 лет, а второму – 27
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Задержанные по обвинению в разбойном нападении на Цхамурский женский монастырь и изнасиловании в прошлом судимы, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, одному из задержанных 39 лет, а второму – 27. Их обвиняют в разбойном нападении и изнасиловании, совершенном группой лиц. В случае подтверждения вины, им грозит до 13 лет лишения свободы.
Других деталей МВД Грузии не сообщает, так как по закону разглашать детали дел о сексуальном насилии запрещено.
Между тем СМИ выяснили, что нападение на монастырь произошло в ночь на 26 ноября. По версии СМИ, мужчины физически расправлялись с женщинами, требуя деньги и ценные вещи. Когда те оказали сопротивление, нападавшие скрылись с места происшествия.
Одна из монахинь в результате нападения оказалась в клинике с множественными повреждениями, в том числе от сексуального насилия.