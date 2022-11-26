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На западе Грузии выявили незаконную лесопилку
На западе Грузии выявили незаконную лесопилку
Специалисты обнаружили около четырех кубических метров досок из бука 26.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-26T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Инспекторы выявили незаконную лесопилку в селе Цхами Сачхерского района (регион Имерети), сообщает пресс-служба Национального лесного агентства Грузии.На территории незаконной лесопилки инспекторы обнаружили около четырех кубических метров досок из бука.Исходя из того, что данный факт содержит признаки уголовного дела, материалы для дальнейшего реагирования отправлены министерству внутренних дел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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На западе Грузии выявили незаконную лесопилку
16:31 26.11.2022 (обновлено: 17:23 26.11.2022)
Специалисты обнаружили около четырех кубических метров досок из бука
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Инспекторы выявили незаконную лесопилку в селе Цхами Сачхерского района (регион Имерети), сообщает пресс-служба Национального лесного агентства Грузии.
На территории незаконной лесопилки инспекторы обнаружили около четырех кубических метров досок из бука.
Исходя из того, что данный факт содержит признаки уголовного дела, материалы для дальнейшего реагирования отправлены министерству внутренних дел.