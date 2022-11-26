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https://sputnik-georgia.ru/20221126/na-zapade-gruzii-vyyavili-nezakonnuyu-lesopilku-272458683.html
На западе Грузии выявили незаконную лесопилку
На западе Грузии выявили незаконную лесопилку
Специалисты обнаружили около четырех кубических метров досок из бука 26.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Инспекторы выявили незаконную лесопилку в селе Цхами Сачхерского района (регион Имерети), сообщает пресс-служба Национального лесного агентства Грузии.На территории незаконной лесопилки инспекторы обнаружили около четырех кубических метров досок из бука.Исходя из того, что данный факт содержит признаки уголовного дела, материалы для дальнейшего реагирования отправлены министерству внутренних дел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси

На западе Грузии выявили незаконную лесопилку

16:31 26.11.2022 (обновлено: 17:23 26.11.2022)
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанкЗаготовка леса
Заготовка леса - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
/
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НовостиTelegram
Специалисты обнаружили около четырех кубических метров досок из бука
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Инспекторы выявили незаконную лесопилку в селе Цхами Сачхерского района (регион Имерети), сообщает пресс-служба Национального лесного агентства Грузии.
На территории незаконной лесопилки инспекторы обнаружили около четырех кубических метров досок из бука.
Исходя из того, что данный факт содержит признаки уголовного дела, материалы для дальнейшего реагирования отправлены министерству внутренних дел.
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