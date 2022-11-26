https://sputnik-georgia.ru/20221126/na-zapade-gruzii-vyyavili-nezakonnuyu-lesopilku-272458683.html

На западе Грузии выявили незаконную лесопилку

На западе Грузии выявили незаконную лесопилку

Специалисты обнаружили около четырех кубических метров досок из бука 26.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Инспекторы выявили незаконную лесопилку в селе Цхами Сачхерского района (регион Имерети), сообщает пресс-служба Национального лесного агентства Грузии.На территории незаконной лесопилки инспекторы обнаружили около четырех кубических метров досок из бука.Исходя из того, что данный факт содержит признаки уголовного дела, материалы для дальнейшего реагирования отправлены министерству внутренних дел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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