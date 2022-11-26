https://sputnik-georgia.ru/20221126/ograblenie-i-iznasilovanie-v-zhenskom-monastyre-na-vostoke-gruzii-podozrevaemye-zaderzhany--272488145.html

Ограбление и изнасилование в женском монастыре на востоке Грузии: подозреваемые задержаны

Ограбление и изнасилование в женском монастыре на востоке Грузии: подозреваемые задержаны

Одна из монахинь оказалась в клинике с множественными повреждениями, в том числе от сексуального насилия 26.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-26T14:31+0400

2022-11-26T14:31+0400

2022-11-26T15:32+0400

происшествия

грузия

новости

преступность в грузии

насилие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0b/264364861_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_dc281e3b20d72778fd391b2a6c3cd910.jpg

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Грузинские полицейские задержали двух человек по обвинению в разбойном нападении на Цхрамухский женский монастырь и изнасиловании, сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на МВД Грузии.Нападение на монастырь, по данным телеканала, произошло в ночь на 26 ноября. Мужчины ворвались на территорию монастыря и напали на монахинь, требуя деньги и ценные вещи. Женщины оказали сопротивление? и нападавшие скрылись с места происшествия.Одна из монахинь в результате нападения оказалась в клинике с множественными повреждениями, в том числе от сексуального насилия.Уголовное дело по статьям "Разбой" и "Изнасилование" продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, насилие