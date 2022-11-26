https://sputnik-georgia.ru/20221126/ograblenie-i-iznasilovanie-v-zhenskom-monastyre-na-vostoke-gruzii-podozrevaemye-zaderzhany--272488145.html
Ограбление и изнасилование в женском монастыре на востоке Грузии: подозреваемые задержаны
Ограбление и изнасилование в женском монастыре на востоке Грузии: подозреваемые задержаны
Одна из монахинь оказалась в клинике с множественными повреждениями, в том числе от сексуального насилия 26.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-26T14:31+0400
2022-11-26T14:31+0400
2022-11-26T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Грузинские полицейские задержали двух человек по обвинению в разбойном нападении на Цхрамухский женский монастырь и изнасиловании, сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на МВД Грузии.Нападение на монастырь, по данным телеканала, произошло в ночь на 26 ноября. Мужчины ворвались на территорию монастыря и напали на монахинь, требуя деньги и ценные вещи. Женщины оказали сопротивление? и нападавшие скрылись с места происшествия.Одна из монахинь в результате нападения оказалась в клинике с множественными повреждениями, в том числе от сексуального насилия.Уголовное дело по статьям "Разбой" и "Изнасилование" продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, насилие
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, насилие
Ограбление и изнасилование в женском монастыре на востоке Грузии: подозреваемые задержаны
14:31 26.11.2022 (обновлено: 15:32 26.11.2022)
Одна из монахинь оказалась в клинике с множественными повреждениями, в том числе от сексуального насилия
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Грузинские полицейские задержали двух человек по обвинению в разбойном нападении на Цхрамухский женский монастырь и изнасиловании, сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на МВД Грузии.
Нападение на монастырь, по данным телеканала, произошло в ночь на 26 ноября. Мужчины ворвались на территорию монастыря и напали на монахинь, требуя деньги и ценные вещи. Женщины оказали сопротивление? и нападавшие скрылись с места происшествия.
Одна из монахинь в результате нападения оказалась в клинике с множественными повреждениями, в том числе от сексуального насилия.
Уголовное дело по статьям "Разбой" и "Изнасилование" продолжается.