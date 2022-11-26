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Рождественский пост 2022-2023: что можно и нельзя есть, календарь поста

Рождественский пост 2022-2023: что можно и нельзя есть, календарь поста

Рождественский пост начинается ежегодно 28 ноября и завершается 6 января – в канун великого праздника Рождества Христова 26.11.2022, Sputnik Грузия

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справки

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Рождественский пост по церковному календарю последний многодневный пост в году, который длится 40 дней. В этот период верующие очищают себя постом, молитвой и покаянием, чтобы встретить Рождество Спасителя с чистой душой.Что можно и нельзя кушать в Рождественский пост, календарь питания по дням, читайте в Sputnik Грузия.Что можно или нельзя естьВо время Рождественского поста, как и любого другого в церковном календаре, верующие воздерживаются от пищи животного происхождения, вредных привычек, страстей и грешных мыслей.Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский – во время поста нельзя кушать мясные и молочные продукты, но в определенные дни можно кушать рыбу и морепродукты.Верующие, соблюдающие Рождественский пост, могут разнообразить свое питание овощами, грибами, кашами, зеленью, сухарями, фруктами, ягодами, орехами, семечками, сухофруктами, медом и другими постными продуктами.В Рождественский пост можно есть различные блюда – сырые, тушеные, вареные и запеченные. Включить в меню можно различные супы, салаты, соленья, консервированные овощи и фрукты, рагу, вареники, пироги, запеканки и другую постную выпечку, а также кисели, морсы, соки и чай.Календарь питанияПо понедельникам в Рождественский пост монастырский устав разрешает есть только горячую пищу без масла. В эти дни соблюдающие пост могут кушать различные каши и супы, а также зелень, соленья, варенья и так далее.Горячую еду с маслом можно есть по вторникам и четвергам. В эти дни для мирян допускаются определенные послабления – они могут в питание включить рыбные продукты.Среда и пятница – самые строгие дни Рождественского поста, в которые положено сухоядение. То есть можно кушать сырую, термически необработанную пищу и постный хлеб. Поэтому по монастырскому уставу в эти дни нельзя пить даже чай или компот.По субботам и воскресеньям в Рождественский пост можно есть горячие блюда, заправленные постным маслом, рыбу и выпить немного вина.Рыбу в Рождественский пост можно есть также в церковные праздники и в дни поминовения великих святых, если они не выпадают на среду и пятницу.Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который по православному церковному календарю празднуют 4 декабря, в 2022 году выпадает на воскресенье, соответственно, рыбу есть можно.А вот в день памяти святого Николая Чудотворца, который празднуют 19 декабря, в 2022-м выпадает на понедельник, соответственно, рыбные продукты есть в праздник нельзя.Рождественский пост становится более строгим со 2 по 6 января – в эти дни нельзя есть рыбу. По монастырскому уставу в понедельник, среду и пятницу положено сухоядение, а во вторник и четверг можно есть горячую пищу без масла. В субботу и воскресенье соблюдающие пост могут добавить в блюда постное масло.Самый строгий день поста – Сочельник или канун Рождества Христова. 6 января многие верующие отказываются от еды полностью до первой звезды, а вечером едят кутью – сладкую кашу, приготовленную из целых зерен пшеницы с добавлением орехов, изюма и меда.Священнослужители предупреждают, что Рождественский пост без молитв и покаяния, как и любой другой, это просто диета. Поэтому в Рождественский пост нельзя устраивать шумные застолья, веселиться и напиваться, нужно постоянно молиться и по возможности посещать церковные службы.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки