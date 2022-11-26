https://sputnik-georgia.ru/20221126/skolko-deneg-potratili-turisty-iz-gruzii-za-granitsey-272479402.html
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей
Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга 26.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-26T09:01+0400
2022-11-26T09:01+0400
2022-11-26T09:23+0400
грузия
туризм
новости
турция
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24619/42/246194296_0:64:2242:1325_1920x0_80_0_0_09ffdb36e4dcfa19f73a47f21bc52409.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В третьем квартале 2022 года граждане Грузии осуществили 693,4 тысячи выездов за границу, что в 3,9 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Большую часть выездных визитов (46,3%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.Общее количество туристических визитов – 287,7 тысячи, что на 94,3% больше по сравнению с третьим кварталом 2021 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (57,9%), Россию (14,6%) и страны ЕС (8,8%).Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга, профессиональной или экономической деятельности.Граждане Грузии в третьем квартале потратили за рубежом 539,4 миллиона лари (199,0 миллионов долларов). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит чуть более 1 тысячи лари (370 долларов). Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.По статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-октябре 2022 года выросло на 188,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За десять месяцев страна приняла 4,4 миллиона международных визитеров, восстановив показатели 2019 года на 54,8%.Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что на 184,4% больше, чем в январе-октябре 2021 года. Кроме того, доходы превысили и показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24619/42/246194296_47:0:2242:1646_1920x0_80_0_0_04b17b1314737d3923a8a1f9f522a82d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, новости, турция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, туризм, новости, турция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей
09:01 26.11.2022 (обновлено: 09:23 26.11.2022)
Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В третьем квартале 2022 года граждане Грузии осуществили 693,4 тысячи выездов за границу, что в 3,9 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Большую часть выездных визитов (46,3%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 287,7 тысячи, что на 94,3% больше по сравнению с третьим кварталом 2021 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (57,9%), Россию (14,6%) и страны ЕС (8,8%).
Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга, профессиональной или экономической деятельности.
Цели поездок за границу граждан Грузии в третьем квартале 2022 года
Цель поездки
Количество туристов, тыс. человек
Доля в общем количестве туристов, %
Шопинг
232,6
43,7
Посещение друзей и знакомых
115,5
21,7
Профессиональная деятельность
82,5
15,5
Отдых
76,8
14,4
Лечение
12,1
2,3
Другое
12,4
2,3
Граждане Грузии в третьем квартале потратили за рубежом 539,4 миллиона лари (199,0 миллионов долларов). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит чуть более 1 тысячи лари (370 долларов). Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.
Траты граждан Грузии за рубежом в третьем квартале 2022 года
Наименование расходов
Расходы, млн лари
Доля в общих расхода, %
Расходы за визит, лари
Покупки
231,0
42,8
434,4
Питание
167,8
31,1
315,4
Проживание
68,7
12,7
121,9
Местный транспорт
43,0
8,0
80,9
Культура и экскурсии
20,3
3,8
38,1
Другие расходы
8,6
1,6
16,2
По статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-октябре 2022 года выросло на 188,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За десять месяцев страна приняла 4,4 миллиона международных визитеров, восстановив показатели 2019 года на 54,8%.
Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что на 184,4% больше, чем в январе-октябре 2021 года. Кроме того, доходы превысили и показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.