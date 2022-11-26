https://sputnik-georgia.ru/20221126/skolko-deneg-potratili-turisty-iz-gruzii-za-granitsey-272479402.html

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей

Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга 26.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-26T09:01+0400

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грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В третьем квартале 2022 года граждане Грузии осуществили 693,4 тысячи выездов за границу, что в 3,9 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Большую часть выездных визитов (46,3%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.Общее количество туристических визитов – 287,7 тысячи, что на 94,3% больше по сравнению с третьим кварталом 2021 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (57,9%), Россию (14,6%) и страны ЕС (8,8%).Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга, профессиональной или экономической деятельности.Граждане Грузии в третьем квартале потратили за рубежом 539,4 миллиона лари (199,0 миллионов долларов). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит чуть более 1 тысячи лари (370 долларов). Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.По статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-октябре 2022 года выросло на 188,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За десять месяцев страна приняла 4,4 миллиона международных визитеров, восстановив показатели 2019 года на 54,8%.Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что на 184,4% больше, чем в январе-октябре 2021 года. Кроме того, доходы превысили и показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, турция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"