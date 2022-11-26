https://sputnik-georgia.ru/20221126/skonchalsya-zhitel-gruzii-kotoryy-zazhivo-szheg-byvshuyu-zhenu-272488277.html

Скончался житель Грузии, который заживо сжег бывшую жену

Скончался житель Грузии, который заживо сжег бывшую жену

Он получил 70% ожогов тела и находился на искусственной вентиляции легких 26.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-26T15:02+0400

2022-11-26T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Мужчина, который облил бывшую супругу бензином и поджог в супермаркете "Магнит" в райне Терджола (регион Имерети) на западе Грузии, скончался в ожоговом центре города Кутаиси, сообщает телеканал "Рустави 2".Трагедия произошла в магазине, где работала женщина. Предположительно, мужчина кинул в нее бутылку с горючим, заперев в маленьком помещении.Во время инцидента пострадал и сам злоумышленник, хотя и успел выйти наружу. Женщина скончалась на месте.Он получил 70% ожогов тела и находился на искусственной вентиляции легких. Как поясняют в клинике, его состояние было тяжелым, спасти пациента не удалось. Мужчина скончался прошлой ночью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

терджола

имерети

кутаиси

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