https://sputnik-georgia.ru/20221126/tbilisskiy-teatr-opery-i-baleta-gotovit-premeru-muzykalnogo-predstavleniya---272465102.html
Тбилисский театр оперы и балета готовит премьеру музыкального представления
Тбилисский театр оперы и балета готовит премьеру музыкального представления
Представление создано по мотивам одного из самых востребованных альбомов "Огни города" 26.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-26T15:31+0400
2022-11-26T15:31+0400
2022-11-26T15:18+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Премьера музыкального представления, участие в котором примут известная грузинская скрипачка Лиза Батиашвили и дирижер Николоз Рачвели, пройдет 7 января в Тбилисском театре оперы и балета.Представление создано по мотивам одного из самых востребованных альбомов "Огни города"."Огни города" состоит из 12 композиций, посвященных разным городам мира. Среди них Берлин, Париж, Лондон, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Тбилиси и другие.Композиция, посвященная каждому городу, основана на мелодическом материале легендарных авторов: Баха, Штрауса, Леграна, Чаплина, Морриконе, на основе которого Николоз Рахвели создал пьесы и музыкальные фантазии для скрипки и симфонического оркестра.Автором сценария и режиссером представления является Теона Джорбенадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, лиза батиашвили, николоз рачвели, берлин, париж, лондон, тбилисский театр оперы и балета
культура, грузия, новости, лиза батиашвили, николоз рачвели, берлин, париж, лондон, тбилисский театр оперы и балета
Тбилисский театр оперы и балета готовит премьеру музыкального представления
Представление создано по мотивам одного из самых востребованных альбомов "Огни города"
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Премьера музыкального представления, участие в котором примут известная грузинская скрипачка Лиза Батиашвили и дирижер Николоз Рачвели, пройдет 7 января в Тбилисском театре оперы и балета.
Представление создано по мотивам одного из самых востребованных альбомов "Огни города".
"Огни города" состоит из 12 композиций, посвященных разным городам мира. Среди них Берлин, Париж, Лондон, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Тбилиси и другие.
Композиция, посвященная каждому городу, основана на мелодическом материале легендарных авторов: Баха, Штрауса, Леграна, Чаплина, Морриконе, на основе которого Николоз Рахвели создал пьесы и музыкальные фантазии для скрипки и симфонического оркестра.
Автором сценария и режиссером представления является Теона Джорбенадзе.