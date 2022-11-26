https://sputnik-georgia.ru/20221126/tbilisskiy-teatr-opery-i-baleta-gotovit-premeru-muzykalnogo-predstavleniya---272465102.html

Тбилисский театр оперы и балета готовит премьеру музыкального представления

Тбилисский театр оперы и балета готовит премьеру музыкального представления

Представление создано по мотивам одного из самых востребованных альбомов "Огни города" 26.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Премьера музыкального представления, участие в котором примут известная грузинская скрипачка Лиза Батиашвили и дирижер Николоз Рачвели, пройдет 7 января в Тбилисском театре оперы и балета.Представление создано по мотивам одного из самых востребованных альбомов "Огни города"."Огни города" состоит из 12 композиций, посвященных разным городам мира. Среди них Берлин, Париж, Лондон, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Тбилиси и другие.Композиция, посвященная каждому городу, основана на мелодическом материале легендарных авторов: Баха, Штрауса, Леграна, Чаплина, Морриконе, на основе которого Николоз Рахвели создал пьесы и музыкальные фантазии для скрипки и симфонического оркестра.Автором сценария и режиссером представления является Теона Джорбенадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, лиза батиашвили, николоз рачвели, берлин, париж, лондон, тбилисский театр оперы и балета