https://sputnik-georgia.ru/20221126/v-gruzii-izdali-pervyy-graficheskiy-roman-o-pirosmani-272464417.html

В Грузии издали первый графический роман о Пиросмани

В Грузии издали первый графический роман о Пиросмани

Роман издан в рамках серии "Биография", в которой жизни грузинских деятелей рассказаны в стиле современного комикса 26.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-26T18:31+0400

2022-11-26T18:31+0400

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культура

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нико пиросмани

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Графический роман о жизни великого грузинского художника Нико Пиросмани вышел в свет в Тбилиси 26 ноября, говорится в сообщении организаторов.Презентация книги состоялась в субботу в столичном многофункциональном центре Fabrika. Гостям мероприятия показали видеоролик о том, как создавался роман. На месте, помимо книги, можно было приобрести различные тематические аксессуары: раскраски, постеры, стикеры и многое другое.Роман издан в рамках серии "Биография", в которой жизни грузинских деятелей рассказаны в стиле современного комикса.В первой части рассказывается история Пиросмани и Маргариты, которая, по словам авторов книги, навсегда изменила жизнь художника. Автором идеи и дизайна выступил George GaMeZ, а автором текста – Давид Бабиашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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культура, новости, грузия, нико пиросмани, тбилиси