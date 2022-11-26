https://sputnik-georgia.ru/20221126/v-gruzii-poydet-sneg-sinoptiki-rasskazali-gde-ozhidayutsya-osadki--272486972.html

В Грузии пойдет снег: синоптики рассказали, где ожидаются осадки

В Грузии пойдет снег: синоптики рассказали, где ожидаются осадки

Снег в эту субботу ожидается на высокогорном курорте Гудаури 26.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Во всех регионах Грузии 26 ноября ожидается дождливая погода, а в высокогорье – снег, сообщили грузинские синоптики.Максимальная температура воздуха составит +16 градусов (в нескольких городах), минимальная +1 в Гудаури.Прогноз по городам выглядит так:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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