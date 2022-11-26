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В Грузии пойдет снег: синоптики рассказали, где ожидаются осадки
В Грузии пойдет снег: синоптики рассказали, где ожидаются осадки
Снег в эту субботу ожидается на высокогорном курорте Гудаури 26.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-26T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Во всех регионах Грузии 26 ноября ожидается дождливая погода, а в высокогорье – снег, сообщили грузинские синоптики.Максимальная температура воздуха составит +16 градусов (в нескольких городах), минимальная +1 в Гудаури.Прогноз по городам выглядит так:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, гудаури, зугдиди, поти
погода, грузия, новости, гудаури, зугдиди, поти
В Грузии пойдет снег: синоптики рассказали, где ожидаются осадки
12:01 26.11.2022 (обновлено: 13:27 26.11.2022)
Снег в эту субботу ожидается на высокогорном курорте Гудаури
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Во всех регионах Грузии 26 ноября ожидается дождливая погода, а в высокогорье – снег, сообщили грузинские синоптики.
Максимальная температура воздуха составит +16 градусов (в нескольких городах), минимальная +1 в Гудаури.
Прогноз по городам выглядит так: