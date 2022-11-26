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В Грузии ужесточают наказание за сексуальное преследование
В Грузии ужесточают наказание за сексуальное преследование
Сексуальным преследованием будет считаться любое нежелательное для лица высказывание сексуального характера 26.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-26T19:31+0400
2022-11-26T19:31+0400
2022-11-26T20:11+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс административных нарушений, которые подразумевают ужесточение наказания за сексуальное преследование.Согласно поправкам, расширяется само понятие сексуального преследования, и теперь им будет считаться не только поведение сексуального характера, преследующее цель нанести оскорбление и запугать или унизить пострадавшего.По новой версии проекта, сексуальным преследованием будет считаться любое нежелательное для лица словесное, бессловесное или физическое действие сексуального характера, которое вызывает ущемление достоинства или унижает, запугивает или оскорбляет жертву.При этом под словесным сексуальным преследованием подразумевается также письменные и голосовые сообщения, а вот физическое сексуальное преследование будет подразумевать исключительно прикосновения.Штраф за такое действие вырастет с 300 до 600 лари.Повторное правонарушение в течение года повлечет за собой наказание в виде штрафа в размере 800 лари вместо 500 лари, либо исправительных работ сроком до 1 месяца.Также увеличится штраф за сексуальное преследование несовершеннолетнего, беременной женщины, лица, находящегося в беспомощном положении, лица с ОВЗ или в присутствии несовершеннолетнего. В этом случае штраф составит от 800 лари до 1 тысячи, а не от 500 до 800, как это прописано в действующей версии закона.Вырастет штраф и за повторное подобное действие или действие совершенное в отношении двух или более лиц. Штраф в таком случае составит от 1 до 1,5 тысячи лари, а не от 800 до 1 тысячи лари.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 ноября в размере 2,7088 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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В Грузии ужесточают наказание за сексуальное преследование
19:31 26.11.2022 (обновлено: 20:11 26.11.2022)
Сексуальным преследованием будет считаться любое нежелательное для лица высказывание сексуального характера
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс административных нарушений, которые подразумевают ужесточение наказания за сексуальное преследование.
Согласно поправкам, расширяется само понятие сексуального преследования, и теперь им будет считаться не только поведение сексуального характера, преследующее цель нанести оскорбление и запугать или унизить пострадавшего.
По новой версии проекта, сексуальным преследованием будет считаться любое нежелательное для лица словесное, бессловесное или физическое действие сексуального характера, которое вызывает ущемление достоинства или унижает, запугивает или оскорбляет жертву.
При этом под словесным сексуальным преследованием подразумевается также письменные и голосовые сообщения, а вот физическое сексуальное преследование будет подразумевать исключительно прикосновения.
Штраф за такое действие вырастет с 300 до 600 лари.
Повторное правонарушение в течение года повлечет за собой наказание в виде штрафа в размере 800 лари вместо 500 лари, либо исправительных работ сроком до 1 месяца.
Также увеличится штраф за сексуальное преследование несовершеннолетнего, беременной женщины, лица, находящегося в беспомощном положении, лица с ОВЗ или в присутствии несовершеннолетнего. В этом случае штраф составит от 800 лари до 1 тысячи, а не от 500 до 800, как это прописано в действующей версии закона.
Вырастет штраф и за повторное подобное действие или действие совершенное в отношении двух или более лиц. Штраф в таком случае составит от 1 до 1,5 тысячи лари, а не от 800 до 1 тысячи лари.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 ноября в размере 2,7088 GEL/$1.