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В Тбилиси открылась "Агроярмарка на исходе осени"
В Тбилиси открылась "Агроярмарка на исходе осени"
Ярмарка приглашает тех, кто соскучился по настоящему вкусу овощей 26.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-26T11:01+0400
2022-11-26T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. "Агроярмарка на исходе осени" с натуральными грузинскими продуктами стартовала в столичном саду "Деда Эна" 26 ноября, говорится в сообщении организаторов.Двухдневное мероприятие приглашает тех, кто соскучился по настоящему вкусу овощей, выращенных на огороде, а также по натуральным молочным продуктам, которые фермеры приготовили сами.Наряду с настоящими грузинскими продуктами, гости ярмарки познакомятся и с традициями особого приготовления того или иного продукта.Агроярмарка проводится при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Европейского Союза, в рамках инициативы под названием "Инновационный проект Европейского Союза для повышения конкурентоспособности частного сектора в Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси
В Тбилиси открылась "Агроярмарка на исходе осени"
11:01 26.11.2022 (обновлено: 12:38 26.11.2022)
Ярмарка приглашает тех, кто соскучился по настоящему вкусу овощей
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. "Агроярмарка на исходе осени" с натуральными грузинскими продуктами стартовала в столичном саду "Деда Эна" 26 ноября, говорится в сообщении организаторов.
Двухдневное мероприятие приглашает тех, кто соскучился по настоящему вкусу овощей, выращенных на огороде, а также по натуральным молочным продуктам, которые фермеры приготовили сами.
Наряду с настоящими грузинскими продуктами, гости ярмарки познакомятся и с традициями особого приготовления того или иного продукта.
"Продукция, представленная на сельскохозяйственном рынке, отличается своим происхождением – историческими, культурными или территориальными особенностями. В этом причина и результат их уникальности", – говорят организаторы.
Агроярмарка проводится при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Европейского Союза, в рамках инициативы под названием "Инновационный проект Европейского Союза для повышения конкурентоспособности частного сектора в Грузии".