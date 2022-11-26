https://sputnik-georgia.ru/20221126/zhurnal-berlinskoy-turvystavki-posvyatil-statyu-gornolyzhnym-kurortam-gruzii--272466105.html
Журнал берлинской турвыставки посвятил статью горнолыжным курортам Грузии
Журнал берлинской турвыставки посвятил статью горнолыжным курортам Грузии
В 2023 году в Грузии состоится всемирный чемпионат по фристайлу и сноуборду 26.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-26T13:01+0400
2022-11-26T13:01+0400
2022-11-26T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Журнал международной туристической выставки Берлина (ITB Berlin) посвятил статью туристическому потенциалу горнолыжных курортов Грузии и ознакомил читателей с зимними курортами страны."В 2023 году в Грузии состоится всемирный чемпионат по фристайлу и сноуборду" – статья вышла в свет под таким названием.В статье отмечено, что путешественники могут устраивать интересные приключения на горнолыжных курортах Грузии. Инфраструктура курортов Гудаури и Бакуриани обновлена и соответствует международным стандартам, а Годердзи и Местиа являются новыми курортами.В статье также отмечено, что в 2023 году Грузия предстанет на выставке ITB Berlin в статусе страны-хозяина. Страна уже готовится к выставке будущего года. Грузия представит на международной выставке свой стенд, с помощью которого гости мероприятия ознакомятся с турпродуктами страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, грузия, спорт, тбилиси, берлин, гудаури
туризм, грузия, спорт, тбилиси, берлин, гудаури
Журнал берлинской турвыставки посвятил статью горнолыжным курортам Грузии
В 2023 году в Грузии состоится всемирный чемпионат по фристайлу и сноуборду
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Журнал международной туристической выставки Берлина (ITB Berlin) посвятил статью туристическому потенциалу горнолыжных курортов Грузии и ознакомил читателей с зимними курортами страны.
"В 2023 году в Грузии состоится всемирный чемпионат по фристайлу и сноуборду" – статья вышла в свет под таким названием.
"Заснеженные горы Грузии растянуты на 1 200 километров. Горы являются одним из самых больших богатств страны вместе с древнейшей культурой, вкусными блюдами, традицией изготовления вина и гостеприимством", – говорится в статье.
В статье отмечено, что путешественники могут устраивать интересные приключения на горнолыжных курортах Грузии. Инфраструктура курортов Гудаури и Бакуриани обновлена и соответствует международным стандартам, а Годердзи и Местиа являются новыми курортами.
В статье также отмечено, что в 2023 году Грузия предстанет на выставке ITB Berlin в статусе страны-хозяина. Страна уже готовится к выставке будущего года. Грузия представит на международной выставке свой стенд, с помощью которого гости мероприятия ознакомятся с турпродуктами страны.