https://sputnik-georgia.ru/20221127/ansambl-erisioni-provedet-kontsert-na-stsene-filarmonii-271926859.html
Ансамбль "Эрисиони" проведет концерт на сцене Филармонии
Ансамбль "Эрисиони" проведет концерт на сцене Филармонии
В этот раз "Эрисиони" представит шедевры народного профессионального творчества со всех уголков страны 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T11:01+0400
2022-11-27T11:01+0400
2022-11-27T11:01+0400
культура
грузия
новости
джемал чкуасели
швейцария
ансамбль "эрисиони"
тбилисский концертный зал
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ТБИЛИСИ, 227 ноя — Sputnik. Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" выступит с шоу-программой "Грузинское сокровище" 21 декабря на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония).Ансамбль традиционно готовит для грузинских зрителей концерт в конце года. В этот раз "Эрисиони" представит шедевры народного профессионального творчества со всех уголков страны.Стоит отметить, что шоу "Грузинское сокровище" на протяжении последних десятилетий успешно гастролирует по всему миру. К слову, в начале ноября ансамбль с данной программой выступил на гастролях в Швейцарии.Большой вклад в создание шоу и его популяризацию в мире внесли великие танцоры Джемал Чкуасели и Реваз Чохонелидзе, в память о которых и создана новая шоу-программа. Обновленной программой занимались художественный руководитель ансамбля Шермандин Чкуасели и главный хореограф Эка Чкуасели.Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле "этно".Более 100 талантливых артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосного пения. Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, джемал чкуасели, швейцария, ансамбль "эрисиони", тбилисский концертный зал
культура, грузия, новости, джемал чкуасели, швейцария, ансамбль "эрисиони", тбилисский концертный зал
Ансамбль "Эрисиони" проведет концерт на сцене Филармонии
В этот раз "Эрисиони" представит шедевры народного профессионального творчества со всех уголков страны
ТБИЛИСИ, 227 ноя — Sputnik. Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" выступит с шоу-программой "Грузинское сокровище" 21 декабря на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония).
Ансамбль традиционно готовит для грузинских зрителей концерт в конце года. В этот раз "Эрисиони" представит шедевры народного профессионального творчества со всех уголков страны.
Стоит отметить, что шоу "Грузинское сокровище" на протяжении последних десятилетий успешно гастролирует по всему миру. К слову, в начале ноября ансамбль с данной программой выступил на гастролях в Швейцарии.
Большой вклад в создание шоу и его популяризацию в мире внесли великие танцоры Джемал Чкуасели и Реваз Чохонелидзе, в память о которых и создана новая шоу-программа. Обновленной программой занимались художественный руководитель ансамбля Шермандин Чкуасели и главный хореограф Эка Чкуасели.
Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле "этно".
Более 100 талантливых артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосного пения. Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев.