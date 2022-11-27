https://sputnik-georgia.ru/20221127/ansambl-erisioni-provedet-kontsert-na-stsene-filarmonii-271926859.html

Ансамбль "Эрисиони" проведет концерт на сцене Филармонии

Ансамбль "Эрисиони" проведет концерт на сцене Филармонии

В этот раз "Эрисиони" представит шедевры народного профессионального творчества со всех уголков страны 27.11.2022, Sputnik Грузия

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культура

грузия

новости

джемал чкуасели

швейцария

ансамбль "эрисиони"

тбилисский концертный зал

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ТБИЛИСИ, 227 ноя — Sputnik. Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" выступит с шоу-программой "Грузинское сокровище" 21 декабря на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония).Ансамбль традиционно готовит для грузинских зрителей концерт в конце года. В этот раз "Эрисиони" представит шедевры народного профессионального творчества со всех уголков страны.Стоит отметить, что шоу "Грузинское сокровище" на протяжении последних десятилетий успешно гастролирует по всему миру. К слову, в начале ноября ансамбль с данной программой выступил на гастролях в Швейцарии.Большой вклад в создание шоу и его популяризацию в мире внесли великие танцоры Джемал Чкуасели и Реваз Чохонелидзе, в память о которых и создана новая шоу-программа. Обновленной программой занимались художественный руководитель ансамбля Шермандин Чкуасели и главный хореограф Эка Чкуасели.Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле "этно".Более 100 талантливых артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосного пения. Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, джемал чкуасели, швейцария, ансамбль "эрисиони", тбилисский концертный зал