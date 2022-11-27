https://sputnik-georgia.ru/20221127/glava-mid-pridnestrovya-o-sorvannom-vizite-v-moskvu-energokrizise-i-konflikte-s-moldovoy-272495494.html

Глава МИД Приднестровья о сорванном визите в Москву, энергокризисе и конфликте с Молдовой

Глава МИД Приднестровья о сорванном визите в Москву, энергокризисе и конфликте с Молдовой

Молдова фактически стала частью структуры НАТО и угрожает безопасности Приднестровья 27.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-27T12:39+0400

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Об этом заявил министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев. В интервью "Sputnik на русском" обсудили с главой МИД Приднестровья сорванный по вине Кишинева дипломатический визит в Москву, милитаризацию Молдовы, а также энергетический кризис. Подробнее смотрите в нашем видео.

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