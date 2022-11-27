https://sputnik-georgia.ru/20221127/gruziya-oshtrafovala-dva-inostrannykh-sudna-za-zagryaznenie-chernogo-morya-272502353.html

Грузия оштрафовала два иностранных судна за загрязнение Черного моря

Грузия оштрафовала два иностранных судна за загрязнение Черного моря

Два факта загрязнения территориальных вод выявили сотрудники Департамента надзора и охраны окружающей среды 27.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-27T14:51+0400

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грузия

новости

происшествия

черное море

потийский порт

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Городской суд Поти наложил штраф в размере 65 тысяч лари (около 24 тысяч долларов) на капитанов судов, плавающих под флагами Либерии и Камеруна, в связи со сливом хозяйственных вод в Черное море, сообщает Департамент надзора и охраны окружающей среды Грузии.Два факта загрязнения территориальных вод выявили сотрудники Департамента надзора и охраны окружающей среды.Суда получат право свободного плавания после уплаты наложенного штрафа и суммы ущерба, причиненного окружающей среде Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, черное море, потийский порт