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Грузия оштрафовала два иностранных судна за загрязнение Черного моря
Грузия оштрафовала два иностранных судна за загрязнение Черного моря
Два факта загрязнения территориальных вод выявили сотрудники Департамента надзора и охраны окружающей среды 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T14:51+0400
2022-11-27T14:51+0400
2022-11-27T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Городской суд Поти наложил штраф в размере 65 тысяч лари (около 24 тысяч долларов) на капитанов судов, плавающих под флагами Либерии и Камеруна, в связи со сливом хозяйственных вод в Черное море, сообщает Департамент надзора и охраны окружающей среды Грузии.Два факта загрязнения территориальных вод выявили сотрудники Департамента надзора и охраны окружающей среды.Суда получат право свободного плавания после уплаты наложенного штрафа и суммы ущерба, причиненного окружающей среде Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, черное море, потийский порт
грузия, новости, происшествия, черное море, потийский порт
Грузия оштрафовала два иностранных судна за загрязнение Черного моря
Два факта загрязнения территориальных вод выявили сотрудники Департамента надзора и охраны окружающей среды
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Городской суд Поти наложил штраф в размере 65 тысяч лари (около 24 тысяч долларов) на капитанов судов, плавающих под флагами Либерии и Камеруна, в связи со сливом хозяйственных вод в Черное море, сообщает Департамент надзора и охраны окружающей среды Грузии.
Два факта загрязнения территориальных вод выявили сотрудники Департамента надзора и охраны окружающей среды.
Суда получат право свободного плавания после уплаты наложенного штрафа и суммы ущерба, причиненного окружающей среде Грузии.