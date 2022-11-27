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Кровавое ДТП в Аджарии - есть погибшие
Кровавое ДТП в Аджарии - есть погибшие
Легковой автомобиль, движущийся на высокой скорости, врезался в дерево 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T12:02+0400
2022-11-27T12:02+0400
2022-11-27T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Два человека погибли и один получил тяжелые повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Батуми-Гонио в Аджарии, сообщают местные СМИ.По данным телеканала TV25, инцидент произошел поздно ночью. Легковой автомобиль, движущийся на высокой скорости, столкнулся с деревом.Пострадавший в ДТП был доставлен в Батумский медицинский центр. На месте происшествия всю ночь работали сотрудники полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, аджария, дтп
грузия, новости, происшествия, аджария, дтп
Кровавое ДТП в Аджарии - есть погибшие
Легковой автомобиль, движущийся на высокой скорости, врезался в дерево
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Два человека погибли и один получил тяжелые повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Батуми-Гонио в Аджарии, сообщают местные СМИ.
По данным телеканала TV25, инцидент произошел поздно ночью. Легковой автомобиль, движущийся на высокой скорости, столкнулся с деревом.
Пострадавший в ДТП был доставлен в Батумский медицинский центр. На месте происшествия всю ночь работали сотрудники полиции.